برق دار شدن ۳ روستای محروم تالش با انرژی خورشیدی در هفته دولت

سیروس هدایتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: روستاهای محروم، کوهستانی و صعب العبور لنزی، چوزیه و گل هر کدام به ترتیب با ۲۶، ۱۳ و ۳۱ خانوار با اعتبار ۱ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان و با هدف محرومیت زدایی در هفته دولت سال جاری با استفاده از انرژی خورشیدی برقدار می شوند.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان تالش ۸۷ هزار مشترک برق وجود دارد، افزود: از این تعداد مشترک ۶ هزار و ۱۲۱ نفر مربوط به مشترکان کشاورزی بوده که ۴ هزار و ۷۹۱ مشترک آن دائمی و یک هزار و ۱۳۰ نفر نیز مشترک موقت هستند.

هدایتی نژاد خاطرنشان کرد: طول خطوط برق فشار قوی تالش یک هزار و ۷۰۰ کیلومتر است و ۱۳۵۰ دستگاه ترانسفور ماتور برق این خطوط را تغذیه می کنند و نیروهای اداره برق حفاظت های لازم را برای جلوگیری از قطع برق این خطوط عهده دار هستند.

به گفته وی به درخواست ارگان های دولتی ۳۰ نقطه از شهرستان تالش را مرتبط با حوزه آب و چاه های کشاورزی منطقه برقدار کرده ایم.

مدیر امور توزیع برق تالش ادامه داد: این اقدام ها به درخواست جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و همچنین کمیته برنامه ریزی شهرستان تالش انجام شده است.