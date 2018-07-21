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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲

تا پایان سال؛

۹۶ درصد از جمعیت کردستان ازگاز طبیعی بهره مند می شوند

۹۶ درصد از جمعیت کردستان ازگاز طبیعی بهره مند می شوند

سنندج- مدیر عامل شرکت گازکردستان ازافزایش جمعیت بهره مند از گاز طبیعی دراستان تاپایان سالبه ۹۶ درصدخبرداد و گفت:گسترش شبکه های گاز  یکی از مهمترین اهداف استراتژیک این شرکت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، احمد فعله گری با اشاره به اهمیت توسعه خدمات در سطح استان گفت: برای ارتقای سطح کیفی خدمات توسعه شبکه های گازرسانی در سطح شهرها و روستاها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و با بستر سازی زیر ساخت های گازرسانی سازوکارهای نوین خدمت رسانی مهیا می شود .

وی توجه به روستاهای مرزی را یکی از اهداف استراتژیک شرکت گاز استان کردستان بیان کرد و افزود :  در مسیر افزایش زیر ساخت های رفاه ، گازرسانی به روستاهای مرزی به عنوان یکی از برنامه‌های دولت با هدف محرومیت‌زدایی، تامین پایدار انرژی ، اشتغال و برقراری عدالت اجتماعی به‌طور جدی پیگیری می‌شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در زمینه اجرای پروژه های گازرسانی روستایی، اظهارداشت: کردستان یکی از استان های برتر کشور در زمینه گازرسانی به روستاها است که باتوجه به کوهستانی و صعب العبور بودن روستاهای استان کردستان این عملکرد بسیار مطلوب است.

فعله گری بیان کرد : تاکنون ۲۹شهر استان  به شبکه گاز سراسری متصل شده‌اند و از مجموع یک هزار و ۵۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار نیز، گاز به یک هزار و ۱۳۱ روستا رسیده است و روستاهای باقیمانده بالای ۲۰ خانوار نیز تا پایان سال ۹۸ از نعمت گاز برخوردار می‌شوند.

وی عنوان کرد :سنگی و کوهستانی بودن مسیرهای گازرسانی در این استان، شرایط را برای گازرسانی با چالش روبه‌رو کرده، با این حال تاکنون ۸۶ درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز برخوردار شده است و برنامه‌ریزی برای گازرسانی به روستاهای باقیمانده نیز در دستور کار قرار دارد.

فعله گری اظهار داشت : این شرکت برای گازرسانی به بیش ۱۰۰ روستای استان در سال برنامه ریزی کرده که با گازدار شدن این تعداد روستا جمعیت تحت پوشش گاز طبیعی به ۹۶ درصد افزایش می یابد.

  

کد مطلب 4352213

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