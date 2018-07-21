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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲

کشته شدن دو نیروی امنیتی عراقی به دست اغتشاشگران در شمال بصره

کشته شدن دو نیروی امنیتی عراقی به دست اغتشاشگران در شمال بصره

رسانه های عراقی گزارش داده اند که در پی درگیری مسلحانه اغتشاشگران با نیروهای امنیتی در شمال بصره، دو نیروی امنیتی عراقی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، دو نیروی امنیتی عراقی به دست اغتشاشگران در بصره کشته شدند.

بر اساس این خبر ساکنان محلی اعلام کرده اند که نیروهای امنیتی برای برچیدن خیمه های معترضان در منطقه «کرمه» در شمال بصره حضور پیدا کرده بودند که اغتشاشگران با نیروهای امنیتی درگیر شده اند.

بر اساس این خبر در این درگیری مسلحانه که یک ساعت طول کشیده دو نیروی امنیتی عراقی کشته شده اند و بعد از حدود یک ساعت نیروهای کمکی در محل حاضر شده اند.

با توجه به ساختار عشایری جامعه در برخی استان های عراقی وجود سلاح در میان مردم امری طبیعی است که خطر درگیری مسلحانه را تشدید می کند. در همین راستا پیشتر یک عضو ائتلاف فتح از رد پای جریان های خارجی برای تحریک اوضاع عراق خبر داده و گفته بود که برخی از اغتشاشگران بازداشت شده با جریان های خارجی در تماس بوده اند.

کد مطلب 4352337

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