  1. ورزش
  2. توپ و تور
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

انتخابی جام جهانی بسکتبال؛

یک تغییر در ترکیب تیم ملی بسکتبال برای دیدار با فیلیپین

یک تغییر در ترکیب تیم ملی بسکتبال برای دیدار با فیلیپین

ترکیب تیم ملی بسکتبال برای دیدار با فیلیپین در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی نسبت به دیدار برابر نیوزیلند با یک جابه‌جایی، دستخوش تغییر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سوتیریس مانولوپولوس سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال، ترکیب ۱۲ نفره تیمش برای دیدار با فیلیپین را مشخص کرد. این ترکیب نسبت به ترکیب معرفی شده برای دیدار با نیوزیلند با یک جابه جایی همراه است.

بر این اساس، سالار طاهری به جای علی شریفی در ترکیب ۱۲ نفره تیم ملی بسکتبال برای دیدار با فیلیپین قرار گرفته است. بدین ترتیب این ترکیب به این شرح نهایی شده است:

مبین شیخی، مهدی جعفری، مهدی حیدری، سالار طاهری، محمد امینی، محمد جمشیدی، متین اقاجانپور، حسن علی اکبری، ارسلان کاظمی، سالار منجی، آرمان زنگنه و پیتر گریگوریان

دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و فیلیپین در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی روز یکشنبه (۸ شهریور) در مانیل برگزار می شود.

ملی پوشان بسکتبال ایران در دیدار نخست این پنجره که روز جمعه برگزار شد با نتیجه ۹۳ به۹۱ برابر نیوزیلند متحمل شکست شدند.

کد مطلب 6931082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها