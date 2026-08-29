یک تغییر در ترکیب تیم ملی بسکتبال برای دیدار با فیلیپین

به گزارش خبرنگار مهر، سوتیریس مانولوپولوس سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال، ترکیب ۱۲ نفره تیمش برای دیدار با فیلیپین را مشخص کرد. این ترکیب نسبت به ترکیب معرفی شده برای دیدار با نیوزیلند با یک جابه جایی همراه است.

بر این اساس، سالار طاهری به جای علی شریفی در ترکیب ۱۲ نفره تیم ملی بسکتبال برای دیدار با فیلیپین قرار گرفته است. بدین ترتیب این ترکیب به این شرح نهایی شده است:

مبین شیخی، مهدی جعفری، مهدی حیدری، سالار طاهری، محمد امینی، محمد جمشیدی، متین اقاجانپور، حسن علی اکبری، ارسلان کاظمی، سالار منجی، آرمان زنگنه و پیتر گریگوریان

دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و فیلیپین در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی روز یکشنبه (۸ شهریور) در مانیل برگزار می شود.

ملی پوشان بسکتبال ایران در دیدار نخست این پنجره که روز جمعه برگزار شد با نتیجه ۹۳ به۹۱ برابر نیوزیلند متحمل شکست شدند.