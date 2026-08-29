به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دولت، صبح شنبه ۱۹ طرح نیروگاه خورشیدی ویژه مددجویان کمیته امداد شهرستان مریوان وارد مدار بهره‌برداری شد.

آیین افتتاح یکی از این طرح‌ها به صورت نمادین در روستای لنج‌آباد و با حضور نژاد جهانی فرماندار مریوان، معاون عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی، رئیس کمیته امداد و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد.

اجرای این طرح‌ها در راستای سیاست‌های توانمندسازی اقتصادی مددجویان و فراهم کردن زمینه ایجاد درآمد مستمر برای خانوارهای تحت حمایت انجام شده است.

برای اجرای هر یک از نیروگاه‌های خورشیدی، ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات به مددجویان اختصاص یافته است تا ضمن بهره‌مندی از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، زمینه ایجاد یک منبع درآمد پایدار برای آنان فراهم شود.

طرح‌های پنل خورشیدی از جمله برنامه‌های کمیته امداد در مسیر خودکفایی اقتصادی خانوارهای تحت پوشش به شمار می‌رود و توسعه این طرح‌ها می‌تواند در کاهش وابستگی خانوارهای نیازمند به حمایت‌های مستقیم و تقویت توان معیشتی آنان مؤثر باشد.