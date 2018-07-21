یک سوم ایرانی ها فشارخون بالا دارند/وضعیت کلسترول و دیابت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی، در نشست مجازی اعضای این کمیته با روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، افزود: بحث بیماری های غیرواگیر هم به لحاظ اینکه مشکل اصلی سلامت در همه دنیا بسیار مهم است، هم باتوجه به اینکه برنامه مدونی برای کنترل این بیماری ها داریم و چنانچه در زمینه این برنامه ها تلاش کنیم کشورمان می تواند در سطح جهان در این حوزه پیشگام باشد.

وی به اهمیت همکاری های بین بخشی در کنترل بیماری های غیرواگیر اشاره کرد و گفت: با تفاهم هایی که در این حوزه با سازمان های مختلف شده در گزارش اخیر سازمان جهانی بهداشت ایران به عنوان یکی از کشورهایی که در این حوزه اقداماتی انجام داده مثال زده شد.

لاریجانی با بیان اینکه اهداف اسناد کنترل و پیشگیری بیماری های غیرواگیر در دنیا شباهت هایی زیادی باهم دارد گفت: در شورای عالی سلامت مصوبات لازم برای پیشگیری از عوامل خطر بیماری های غیرواگیر تصویب شده و در نهادهای مرتبط در حال پیگیری است.

نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر با تاکید بر اینکه این سند مورد حمایت مسئولین کشور است و این اهمیت زیادی برای پیشبرد این برنامه دارد عنوان کرد: ما اهداف سازمان جهانی بهداشت را در زمینه کنترل بیماری های غیرواگیر دنبال می کنیم. ولی متناسب با شرایط خاص کشور خودمان یک سری اهداف را به آن اضافه کرده ایم و برخی اهداف را تعدیل کردیم.

وی از فعالیت های دبیرخانه کمیته ملی بیماری های غیرواگیر سخن گفت و افزود: در این زمینه تفکیک کار شده و هر حوزه ای در وزارت بهداشت مسئولیت بخشی از کار را برعهده گرفته و برنامه های اقدام مرتبط با این حیطه را طراحی کرده است.

لاریجانی از فعالیت های کارگروه سبک زندگی سخن گفت و اظهار داشت: این کارگروه در زمینه کاهش سدیم، کاهش قند و چربی تلاش می کنند و برای این کار چارچوبی را طراحی نموده اند. به زودی بحث آموزش های مرتبط با بیماری های غیرواگیر در برنامه مدارس وارد می شود.

وی ادامه داد: در بحث دخانیات با تلاش های وزارت بهداشت بحث مالیات بر دخانیات در مجلس تصویب شد و این اثر بسیار مفیدی در جایگاه ایران در منطقه داشت و امیدواریم در کاهش مصرف سیگار در داخل کشور هم تاثیر داشته باشد.

نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر با اشاره به اقداماتی که در زمینه ارتقای سلامت روان شده گفت: در مصوبه اخیر کمیسیون بیماری های غیرواگیر سازمان جهانی بهداشت آمده که سلامت روان به اهداف بیماری های غیرواگیر اضافه شود و خوشبختانه این کار از قبل در کشور ما انجام شده و حوزه بهداشت برای این کار برنامه های روشنی دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: برنامه اقدام پیشگیری و درمان بیماری دیابت طراحی شده و باتوجه به همکاری با معاونت های بهداشت و درمان که در حال انجام است امیدواریم بتوانیم کلینیک های دیابت را در سطح کشور راه اندازی کنیم و شبکه منسجمی برای پیشگیری و درمان این بیماری در سطح کشور ایجاد شود. تفاهم نامه بین المللی هم برای راه اندازی سیستم ثبت بیماری دیابت منعقد شده که می تواند کمک شایانی در پیشبرد اهداف کنترل دیابت داشته باشد.

لاریجانی با بیان اینکه در حوزه بیماری های قلبی و عروق برنامه ریزی شده که پیشگیری و درمان این بیماری ها در شبکه بهداشت و درمان کشور پیش برود گفت: در حوزه سرطان اولین باری است که با همکاری بین معاونت های بهداشت، درمان و پژوهش برنامه منظمی برای این کار داریم و اکنون حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از موارد ابتلا ثبت می شود و این در سطح بین المللی بسیار مناسب است.

وی از طراحی برنامه پیشگیری از بیماری های مزمن ریوی سخن گفت و افزود: آموزش پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر را هم برای بیماران و هم جامعه بسیار مهم است. معاونت پرستاری در حال تهیه این بسته های آموزشی است. همزمان هم در معاونت آموزشی در حال طراحی دورهای بازآموزی در زمینه بیماری های غیرواگیر هستیم.

نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر اظهار داشت: در حوزه غذا و دارو اقدامات بسیار خوبی انجام شده که مثال زدنی است. با بسیاری از کارخانه های خارجی که در ایران تولید مواد غذایی انجام می دهند صحبت شده که قند مواد تولیدی را کاهش دهند. این مسیر در حال پیشرفت است تا مواد مضر را کاهش دهیم.

وی از اقدامات صورت گرفته در زمینه حوادث ترافیکی سخن گفت و اظهار داشت: روند مرگ و میر و آسیب های ناشی از این دسته با اقداماتی که صورت گرفته در حال کاهش است و اقدامات خوبی هم در حال انجام است.

لاریجانی بر اهمیت اجتماعی شدن پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر سخن گفت و افزود: این برنامه در استان ها با همکاری معاونت اجتماعی وزارت بهداشت به خوبی در دست پیگیری است.

وی از عقد تفاهم نامه با سایر سازمان های مرتبط سخن گفت و افزود: در زمینه پایش، اطلاعات روشنی در مورد همه استان ها داریم در مجموعه ای تمامی اطلاعات هر دانشگاه جمع آوری شده است.

نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر ادامه داد: پیمایشی برای بیماری های غیرواگیر انجام شده و برنامه ریزی شده تا دانشگاه ها معاونین خود را معرفی کنند تا آموزش هایی در این زمینه ببینند و موارد در جلسات شورای سلامت استان مطرح شود و با مشارکت تمام مدیران استانی برنامه استانی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر تدوین شود.

وی خاطرنشان کرد: یک چهارم جمعیت کشور ما چاق هستند و ۶۰ درصد افراد جامعه ما فعالیت فیزیکی کافی ندارند. شیوع دیابت حدود ۱۰ درصد جامعه ما است. یک سوم جامعه ما فشار خون بالا و ۲۵ درصد چربی خون بالا دارند. این ریسک مهمی برای سلامتی است و باید تلاش شود این عوامل خطر را کم کنیم.

لاریجانی با بیان اینکه عمده بار بیماری ها در کشور ما بیماری های غیرواگیر است، گفت: مدرسین ملی آموزش داده شده اند تا بتوانند به متولیان بیماری های غیرواگیر در دانشگاهها آموزش دهند. مداخلات مرتبط با کنترل بیماری های غیرواگیر باید در بین مردم انجام شود و لازم است شورا های سلامت استانی در این برنامه ها درگیر شوند.

وی در پایان اظهار داشت: ما یکی از کشورهایی هستیم که توانسته ایم جایگاه مناسبی در زمینه کنترل بیماری های غیرواگیر در سازمان جهانی بهداشت پیدا کنیم و انتظار این است که دانشگاهها تلاش های ویژه ای در این زمینه داشته باشند.