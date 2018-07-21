دولت باید در حوزه انرژی در استان سرمایه گذاری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، سید دانیال محبی اظهار داشت: این استان دارای کمبود تولید انرژی است که باید بر اساس ظرفیت هایی که استان در حوزه تامین انرژی دارد، مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی بیان کرد: سیستان و بلوچستان به لحاظ برخورداری از میزان بالای تابش خورشید و وزش باد از ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی های نو و تجدید پذیر برخوردار است.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: به دلیل تداوم خشکسالی و میزان اندک بارندگی، ١٠٠ درصد استان دچار خشکسالی است و دمای بالای هوا، تابش شدید نور خورشید و وزش طوفان های مستمر باعث افزایش میزان تبخیر منابع آبی استان و سبب شوری، طعم و بوی بد آب شده است.

محبی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب و دولت دغدغه و توجه زیادی به سیستان و بلوچستان دارند، افزود: با همین نگاه موجود، سطح تعرفه پرداخت بهاء برق در شمال استان برای ٦ ماه در سال کاهش یافته است که به دلیل گرمسیری بودن استان و شرایط بد آب و هوایی خواستار افزایش زمان تعرفه این تخفیف بها هستیم.

وی در پایان ایجاد تسهیلات لازم در توسعه زمینه برای بهره برداری از منابع تجدید پذیر درسیستان و بلوچستان و رفع کمبود و همچنین صادرات انرژی به کشورهای همسایه استان را مورد تاکید قرار داد.