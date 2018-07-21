  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰

استاندار سیستان و بلوچستان:

دولت باید در حوزه انرژی در استان سرمایه گذاری کند

دولت باید در حوزه انرژی در استان سرمایه گذاری کند

زاهدان - استاندار سیستان و بلوچستان گفت: از آنجائیکه تاکنون بخش خصوصی در حوزه انرژی استان سرمایه گذاری نکرده، باید راهبرد دولت سرمایه گذاری در این حوزه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، سید دانیال محبی اظهار داشت: این استان دارای کمبود تولید انرژی است که باید بر اساس ظرفیت هایی که استان در حوزه تامین انرژی دارد، مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی بیان کرد: سیستان و بلوچستان به لحاظ برخورداری از میزان بالای تابش خورشید و وزش باد از ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی های نو و تجدید پذیر برخوردار است.

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: به دلیل تداوم خشکسالی و میزان اندک بارندگی، ١٠٠ درصد استان دچار خشکسالی است و دمای بالای هوا، تابش شدید نور خورشید و وزش طوفان های مستمر باعث افزایش میزان تبخیر منابع آبی استان و سبب شوری، طعم و بوی بد آب شده است.

محبی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب و دولت دغدغه و توجه زیادی به سیستان و بلوچستان دارند، افزود: با همین نگاه موجود، سطح تعرفه پرداخت بهاء برق در شمال استان برای ٦ ماه در سال کاهش یافته است که به دلیل گرمسیری بودن استان و شرایط بد آب و هوایی خواستار افزایش زمان تعرفه این تخفیف بها هستیم.

وی در پایان ایجاد تسهیلات لازم در توسعه زمینه برای بهره برداری از منابع تجدید پذیر درسیستان و بلوچستان و رفع کمبود و همچنین صادرات انرژی به کشورهای همسایه استان را مورد تاکید قرار داد.

کد مطلب 4352477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها