لیلا دانشمند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تقدم کاریابی ها نسبت به سایر دفاتر و مراکز برونسپاری شده به بخش خصوصی گفت: در کشورهای آسیای جنوب شرقی و حتی اروپا کاریابی‌ها از اهمیت بسزایی برخوردارند اما متاسفانه در ایران این مراکز جایگاهی ندارند و آنچه که باعث شده تا کاریابی ها نتوانند جایگاه خود را تبیین کنند تخصص و مهارت آنها نیست بلکه سوء مدیریت سیاستگذاران است.

عضو هیئت مدیره کانون و نائب رئیس انجمن صنفی مراکز کاریابی استان تهران با تاکید بر اینکه کاریابی ها در سراسر کشور بدون حمایت دولت فعالیت می کنند ادامه داد: ما می توانیم بگوییم فقط «مجوز فعالیت» خود را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کردیم و هیچ حمایتی از سوی این وزارتخانه به مراکز اشتغال نکرده است.

نائب رئیس انجمن صنفی مراکز اشتغال تهران با اشاره تفویض طرح بیمه بیکاری به کاریابی ها گفت: از وزارت کار درخواست کردیم که طرح بیمه بیکاری در ابتدا به صورت آزمایشی در استان های تهران، کرج و قزوین به کاریابی ها واگذار شود اما متاسفانه در بدنه این وزارتخانه ناملایمت‌هایی وجود دارد و با لابی گری و رانت، بخش خصوصی نمی تواند به اهداف خود برسد.

عضو هیأت مدیره و دبیر کانون کاریابی های کل کشور همچنین با اشاره به راه اندازی سامانه جامع روابط کار و واگذاری ثبت نام از کارگران و کارفرمایان در قالب اجرای این طرح به دفاتر پیشخوان افزود: امروز که کاریابی ها رسالت اجرای آزمایشی مدیریت بیمه بیکاری را بر عهده گرفتند چه دلیلی دارد که ثبت نام از کارگران و کارفرمایان به دفاتر پیشخوان واگذار شود و کاریابی ها از اجرای این طرح محروم باشند.

خلاف قانون اقدام کردند/کاریابی ها ۳۶۰۰ ساعت آموزش دیده بودند

دانشمند با بیان اینکه حقوق اجتماعی کاریابی ها بدلیل سوء مدیریت ها در حال تنزل است گفت: بر اساس قانون مجازات، اشتغال به حرفه کاریابی و مشاره شغلی فعالیت کاریابی ها در هیچ یک از مراکز قابل تجمیع نیست به این معنا که مراکز کاریابی ها نمی توانند فعالیت های مرتبط با دفاتر پیشخوان یا پلیس +۱۰ را انجام دهند در عین حال این مراکز نیز نمی توانند در امور مربوط به کاریابی‌ها ورود کنند؛ بنابراین چرا با این حال وزارت کار بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم را برای برون سپاری به دفاتر پیشخوان واگذار می کند؟

وی ادامه داد: بر اساس بند ص و ض ماده یک آئین نامه از مصوب ۱۳۸ قانون مجازات به حرفه شغلی کاریابی، مراکز کاریابی می توانند امور مربوط به روابط کار از جمله خدمات مرتبط با سامانه جامع روابط کار که در آستانه راه اندازی قرار دارند را انجام دهند در حالی که متاسفانه وظیفه اجرای این طرح به دفاتر پیشخوان محول شده است.

نائب رئیس انجمن صنفی مراکز کاریابی استان تهران افزود: حدود ۷ سال پیش تمام کاریابی ها هزینه زیادی را برای شرکت در دوره‌های آموزشی روابط کار پرداخت کردند و حدود ۳۶۰۰ ساعت کلاس روابط کار گذراندند که انتظار می رفت ارائه خدمات مرتبط با سامانه جامع روابط کار به این دفاتر واگذار شود.

لابی گری باعث شد کار به دفاتر پیشخوان واگذار شود

دانشمند با بیان اینکه اگر کاریابی های بین کارفرما و وزارت کار قرار گیرند می توانند به عنوان نماینده بخش خصوصی تسریع روابط کار کمک کنند گفت: اما متاسفانه به دلیل برخی لابی گری ها این وظایف به دفاتر پیشخوان واگذار شده است.

دبیر کانون کاریابی های کل کشور همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش با انتقاد از عدم توجه وزیر کار به کاریابی ها گفت: با گذشت حدود ۶ سال از وزارت آقای ربیعی به رغم پیگیری های فراوان اما نتوانستیم حتی یک نشست تخصصی با شخص وزیر داشته باشیم تا مشکلات خود را از نزدیک به ایشان اعلام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ما هیچ حمایت مالی از وزارت کار نمی خواهیم گفت: با توجه به مشکلات حاکم بر کاریابی‌ها درخواست مشخص ما این است که وزیر کار اجازه دهد قبل از اینکه حق کاریابی‌ها به تاراج برود، انها بتوانند از حقوق اجتماعی خود دفاع کنند و خدمات مرتبط با اجرای سامانه جامع روابط کار به کاریابی ها تفویض شود تا چرخه اقتصادی کاریابی ها بیش از این به خطر نیفتد.