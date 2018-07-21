توسعه کشور نیازمند مشارکت همه مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت روز شنبه با عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین دیدار و گفتگو کرد.

قبادیان در این دیدار اظهار کرد: توسعه کشور نیازمند مشارکت همه مردم بویژه بانوان است و باید بتوانیم بستر بهره مندی از توان تخصصی این افراد را بخوبی مهیا کنیم.

وی افزود: قزوین ظرفیت بسیار خوبی در صنعت دارد و اگر بتوانیم ارتباط پژوهش. صنعت و فناوری را در صنعت بخوبی پیاده کنیم به افزایش بهره وری کمک خواهد شد.

عبدالمحمد زاهدی، استاندار قزوین نیز دراین دیدار بر ضرورت ارتباط بین صنعت و دانشگاه تاکید کرد و گفت:پایه واساس صنعت، علم و دانش است و اگر علم وجود نداشته باشد صنعتی هم وجود نخواهد داشت.

وی به وضعیت صنعت استان اشاره کرد و افزود: مشارکت در سرمایه گذاری واحدهای تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مشکلات موجود استان قزوین تامین منابع آب است و باید به دنبال حل این مشکل هم باشیم و از طرف دیگر توسعه و تقویت صنایع تبدیلی در حوزه کشاورزی از اولویت هایی است که باید جدی گرفته شود.

استاندار در ادامه به اهمیت پژوهش اشاره و تصریح کرد: بحث پژوهش در این زمینه بسیار لازم و ضروری است، بسیاری از واحدهای صنعتی در کشور به دلیل فرسوده بودن تجهزات و ماشین آلات با مشکل روبرو هستند که طبیعتا دانشگاه می تواند با انجام مطالعه و پژوهش در این زمینه کمک کند.

وی بیان کرد: می بایست محیط های علمی بیش از گذشته با فضای صنعتی و اقتصادی کشور آشنا باشند و رشته های تحصیلی، نحوه آموزش را به سمت بازار کار ببرند و بازار را تغذیه کنند.

