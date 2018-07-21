کشف بیش از ۱۹۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار محمد قنبری اظهار داشت: در راستای مبارزه بی امان با پدیده قاچاق سوخت و در پی کسب خبری مبنی بر اینکه ۷ دستگاه کامیون اقدام به قاچاق سوخت در محور میرجاوه می‌کنند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران در پی گشت‌زنی‌های هدفمند این خودروها را شناسایی و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی دقیق از این تانکرها مقدار ۱۷۱ هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت خارج از چرخه قانونی توزیع از نوع نفت سفید کشف و ۷ متهم نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: در اقدامی مشابه نیز ماموران انتظامی شهرستان های مهرستان و سیب و سوران طی بازرسی از خودروهای عبوری مقدار ۲۸ هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف و در این رابطه یک دستگاه کامیون تانکردار و ۸ دستگاه وانت تویوتا توقیف و ۹ نفر نیز دستگیر شدند.

وی در پایان با تاکید بر برخورد قاطعانه نیروی انتظامی با قاچاق کالا و سرمایه‌های ملی خاطرنشان کرد: از آنجا که پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز بسیاری از جرایم دیگر می‌شود، مقابله جدی با آن یکی از اولویت‌های کاری پلیس به شمار می رود.