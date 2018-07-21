رمز موفقیت درتولید و رقابت اتکا به تحقیق و فناوری است

به گزارش خبرنگار مهر، برات قبادیان روز شنبه در همایش روز صنعت و معدن که با حضور استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالن اجتماعات اداره صنعت قزوین برگزار شد اظهارداشت: در هر بخشی که برنامه ریزی شده و از علم استفاده کرده ایم به موفقیت رسیده ایم و هر جا سنتی رفتار شده با مشکل مواجه شده ایم.

وی اضافه کرد: صنعت با انقلاب صنعتی شروع شد و با اختراع برق رشد کرد و امروز با انقلاب چهارم صنعتی مواجهیم که اگر با ان همراه نشویم متضرر خواهیم شد.

قبادیان تصریح کرد: باید بپذیریم که استفاده از فناوری و علم در صنعت موجب پویایی و رقابت پذیری می شود و ما نیز باید این روش را با سرعت دنبال کنیم.

چالشهای امروز ناشی از بی توجهی به روش علمی است

معاون وزیر صنعت یادآورشد: امروز با چالشهایی مواجهیم که چون به صورت علمی سراغ آنها نرفته ایم مشکلات به «ابر چالش» تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: برخی کشورها منابع ما را ندارند اما با استفاده از سرمایه انسانی و فکر و مغز افراد نخبه به دستاوردهای قابل توجهی رسیده اند اما ما با این همه سرمایه در بهره گیری از نخبگان کوتاهی کرده ایم.

قبادیان تصریح کرد: مشکل اینجاست که هیچگاه نیروی انسانی را مورد توجه جدی قرار نداده ایم که این کوتاهی ناشی از فقر فرهنگی است.

استفاده از دانشجویان در صنعت را جدی بگیریم

وی اضافه کرد: ۵ میلیون دانشجو داریم که سرمایه ارزشمندی محسوب می شوند اما از آن استفاده مطلوب نداریم در حالی که با توجه به این ظرفیت قادریم بسیاری از مشکلات را حل کنیم.

قبادیان گفت: سهولت انجام کسب و کار در کشور مطلوب نیست و بک مجوز مدتها طول می کشد تا پس از استعلام متعدد دیرافت شده و سپس متقاضی به بانک معرفی شود که این روند در در ترکیه یک ماه و در سنگاپور بک روز است اما گاهی در ایران بعد از دو سال تازه می گوییم بدلیل مشکلات محیط زیست نمی توانیم مجوز صادر کنیم.

سود بالای ۱۰ درصد در تولید یعنی ورشکستگی

معاون آموزش، پژوهش و فنآوری وزارت صنعت اظهارداشت: سود بالای ۱۰ درصد تسهیلات یعنی ورشکستگی و در کنار آن قانون کار، بیمه و مالیات از دیگر مشکلاتی است که به نظر می رسد به تولید کننده فشار می ۀآورد تا دغدغه اش فقط کار نباشد و در این مسیر باید قوانین هم اصلاح شود.

وی اضافه کرد: امروز فناوری در جهان حرف اصلی را میزند اما در کشور چقدر از آن برخورداریم تا کیفبت و قیمت را مدیریت کنیم؟

قبادیان اضافه کرد: در عصر کنونی دنیا به سمت تولید هوشمند، کشاورزی هوشمند، ‌ خانه هوشمند حرکت می کند و ما هم باید در همین مسیر گام برداریم تا از قافله جهانی عقب نمانیم.

وی اظهارداشت: وقتی ایران در تولید گازهای گلخانه ای سهم بیشتری از کشورهای جهان دارد نشان می دهد از فناوری بهره مناسبی نداریم و این روند باید اصلاح شود.

قبادیان گفت: امکان ندارد کشوری به توسعه پایدار برسد اما از مسیر فناوری عبورنکند و امروز بسیاری از کارخانجات ما فرسوده هستند و کمتر به سراغ دانشگاه رفته ایم که باید نسبت به نوسازی کارخانجات خود هم اقدام کنیم.

وی بیان کرد: گلوگاه ماندن صنعت درعرصه رقابت و تولید اتکا به تحقیق، خلاقیت و نواوری است.

کارهای تولیدی باید به مردم سپرده شود

معاون وزیر صنعت بیان کرد: باید همه کارهای تولیدی و اقتصادی به مردم و بخش خصوصی سپرده شود و فقط هدایت برنامه ها با دولت باشد تا اقتصاد به سرانجام برسد.

وی گفت: وقتی از میان حدود ۱۰۰ هزار واحد صنعتی در کشور فقط دو هزار واحد «آرندی» دارند نشان می دهد از تحقیق و علم عقب مانده ایم.

طرح تاپ در کشور عملیاتی می شود

قبادیان از اجرای «طرح تاپ» درکشور هم خبرداد و گفت:با اجرای طرح تاپ در کشور تلاش می کنیم تا با استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان دانشگاهی ضمن حل مشکلات صنعت برای اشتغال افراد تحصیل کرده هم اقدام کنیم.

وی بیان کرد: آمارها نشان می دهد حدود ۸۰ هزار هیئت علمی و یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجوی ارشد و دکتری داریم که اگر وارد صنعت شده و ایده هایشان مطرح شود می توانیم بسیاری از مشکلات موجود در کارخانه ها را برطرف کنیم.

قبادیان اضافه کرد: اگر این افراد وارد صنعت شوند با کمترین هزینه می توانیم موجب تحول در صنعت و تولید شویم و در شهرک های صنعتی تخصصی با ایجاد آآرندی» از فارغ التحصیلان برای رفع موانع تولید استفاده کنیم.

وی اظهارداشت: می توانیم با طرح تاپ ضمن آشتی دادن صنعت و دانشگاه می توانیم اشتغال دانشجویان را در بخش صنعت کنیم.

دراین مراسم از ۵۴ نفر واحد نمونه شامل ۲۹ واحد نمونه. ۸ طرح تحقیقی. ۸ طرح نمونه صنعتی. ۶ پیش کسوت صنعتی. ۳ پیشکسوت معدنی و ۸ پیشکسوت اصناف تجلیل شد.