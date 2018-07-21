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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۲۱:۳۰

تروریستهای جبهه النصره مقرهای خود را منفجر می کنند/آتش زدن اسناد

تروریستهای جبهه النصره مقرهای خود را منفجر می کنند/آتش زدن اسناد

منابع سوری اعلام کردند که تروریستهای جبهه النصره قبل از اینکه از قنیطره و حومه آن خارج شوند در حال آتش زدن انبارها، اسناد، ادوات و منفجر کردن مواضع خود هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع سوری اعلام کردند که تروریستهای جبهه النصره قبل از اینکه از قنیطره خارج شوند در حال آتش زدن انبارها، ادوات  و منفجر کردن مواضع خود هستند.

بر اساس این گزارش؛ تروریستهای جبهه النصره مواضع خود را منفجر می کنند، انبارها، اسناد و ادوات خود را در بخش قدیمی قنیطره و جباتا الخشب، اوفانیا، الحمیدیه، طرنجه، الحریه، القحطانیه در حومه قنیطره می سوزانند و این در آستانه ترک این مناطق از سوی آنها برای رفتن به شمال سوریه است.

شایان ذکر است که گروههای مسلحی که قبلا از مناطق دیگر سوریه بر اثر عملیات ارتش سوریه و تن دادن به خروج، خارج شده اند به ادلب در شمال سوریه رفته اند.

کد مطلب 4353156

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