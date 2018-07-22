نمونه ۱.۴ میلیارد ساله از اکسیژن کره زمین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وی تری، دانشمندان با بررسی این نمونه اکسیژن خواهند توانست شرایط جوی و آب و هوایی را که منجر به پیدایش حیات برای زندگی حیوانات ماقبل تاریخ در کره زمین شد را بررسی کرده و اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آورند.

دسترسی به این نمونه منحصر به فرد از اکسیژن حاصل تبخیر ذخایر بسیار قدیمی آب در دریاچه ای واقع در اونتاریوی کاناداست. این اولین بار است که محققان توانسته اند به ایزوتوپ های اکسیژن جو کره زمین با قدمت بیش از یک میلیارد سال دسترسی پیدا کنند.

یافته های جدید ثابت می کند میزان اکسیژن موجود در جو کره زمین در سال های بسیار دور در مقایسه با شرایط فعلی ناچیز بوده است؛ ولی این وضعیت در گذر زمان تغییر کرده و ترکیبات تازه ای به آن افزوده شده است.

پژوهش های صورت گرفته در این مورد در دانشگاه مک گیل کانادا منجر به شناسایی نمونه های بی نظیری از نمک های باستانی یا سولفات ها در صخره های رسوبی واقع در شمال این دریاچه نیز شده است. میکرو ارگانیسم های اولیه حیات در کره زمین نیز که منجر به شکل گیری چرخه غذایی شده اند در همین ایام تشکیل شده اند و تلاش برای جمع آوری اطلاعات بیشتر در این زمینه ادامه دارد.