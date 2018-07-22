به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه برگزاری جلسه شورای راهبردی خدمت رسانی به رزمندگان، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه در مورد کارت خدمت رسانی به رزمندگان و نهاد صادرکننده صحبت شد و قرار شد ظرف یک ماه آینده این موضوع قطعی و اجرایی شود.

وی افزود: در این جلسه همچنین کارگروه برنامه و بودجه به این گروه اضافه شد تا در رابطه با بودجه ای که این برنامه نیاز دارد تصمیمات لازم را اخذ کند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف شد تا پشتیبانی لازم از این برنامه را انجام دهد و در لوایح بودجه سالیانه، بودجه لازم این برنامه تخصیص یابد.

سرلشکر باقری ادامه داد: تصمیم دیگری که در این جلسه گرفته شد این بود که رسیدگی به جانبازان زیر ۲۵ درصد از ابتدای سال ۹۸ به بنیاد شهید واگذار شود.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه درباه اشتغال هم قرار شد تا میزان ٢٥ درصد از سهیمه اشتغال دستگاه ها به خانواده شهدا و ٥ درصد به رزمندگان اختصاص یابد، تصریح کرد: قرار شد تا سازمان امور اداری و استخدامی ساز و کار لازم را برای اجرای این موضوع تهیه کرده و گزارشی از اقدامات ٥ سال گذشته در مورد اشتغال رزمندگان ارائه دهد.

وی در پایان گفت: در مورد مساله مهارت آموزی به ایثارگران قرار شد تا سهمیه مناسبی به این جامعه هدف ارائه شود. نهایتا در مورد تسهیلات بانکی هم قرار شد تا کارگروهی تخصیص تسهیلات بانکی به رزمندگان را بررسی کرده و در نیمه دوم سال جاری اجرایی کند.