فراخوان سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر منتشر شد/ توجه بر مرور آثار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر توسط اداره کل هنرهای نمایشی، انجمن هنرهای نمایشی ایران و انستیتو بین المللی تئاتر (ITI) برگزار می شود.

جشنواره امسال در ۱۱ بخش برگزار می شود که شامل: تئاتر صحنه ای، تئاتر خیابانی و دیگر گونه های اجرایی، تئاتر ملل، فجر استانی، چهل سالگی انقلاب اسلامی، مسابقه نمایشنامه نویسی، مسابقه و نمایشگاه عکس تئاتر، مسابقه و نمایشگاه پوستر تئاتر، کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی، همایش برگزیدگان جشنواره های تئاتر استانی و بخش به علاوه فجر خواهد بود.

نادر برهانی مرند دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در یاداشتی که برای مقدمه این فراخوان نوشته است که این یادداشت در ذیل آمده است:

«به نام خداوند خورشید و ماه

که دل را به نامش خرد داد راه

یک

... جشنواره بین المللی تئاتر فجر حالا دیگر سی و هفت ساله شده است. سی و هفت سالگی سن بلوغ اندیشه ست؛ سه قدم مانده به چهل سالگی ست؛ سن کمال، سن شایستگی انسان برای بعثت! بگذارید همین ابتدا سر تعظیم فرود آوریم در پیشگاه هنرمندان، مدیران و دبیرانی که سی و شش دوره برای این شایستگی و بلوغ، متعهدانه تلاش کرده اند. خداوند را شاکریم که امروز پرچم پرافتخار این مهمانی بشکوه در دستان ماست. امید دارم به لطف حضرت دوست و یاری و تلاش مجدانه ی همدلان صدیقم، جشنوارهای در خور مهمانان بزرگ و ارجمندش برگزار کنیم

دو

من و بسیاری از هم نسلانم، فرزند جشنواره‌ تئاتر فجریم و شایسته است اعتراف کنیم که فرصت برکشیدن و بالیدن در کنار بزرگانمان را وامدار فجریم؛ فجر به ما جوانان گمنام دیروز امکان دیده شدن داد. جشنواره سی و هفتم فجر نیز بر آن است که با ایجاد فضای رقابتی سالم ، علاوه بر هیجان بخشیدن به این جشن بزرگ بستر مناسبی برای بروز اندیشه‌های تازه فراهم آورد. استعدادهایی که چه بسا در هیاهوی اجراهای متکثر این روزهای تئاتر کمتر دیده می شوند یا اصلا دیده نمی شوند.

سه

جشنواره‌ سی و هفتم تئاتر فجر مرورمحور است. برآیند اجراهای عمومی است. این گفتمان البته فرصت مغتنمی فراهم می‌آورد برای نمایش به گزینی از کهکشان رنگین تئاتر ایران زمین. پس ما تمام توان خود را صرف انتخاب شایسته از میان آثار تولید شده کرده و برگزاری بایسته، منظم و سرشار از احترام جشنواره را مسئولیت مهم خود می‌دانیم. در این راستا همه‌ رشته‌ها و صنوف تئاتر از منزلت و جایگاهی به سزا برخوردار خواهند بود و تلاش بر آنست که این نگرش تا انتهای جشنواره در همه سطوح جاری شود.

چهار

جشنواره های استانی تئاتر فجر، بخشی مهم و جدایی ناپذیر از اندام واره تئاتر فجرند. چه، هنوز در برخی از استانهای ما چراغ تئاتر به مدد این جشنواره هاست که فروغی دارد. در جشنواره سی وهفتم تلاش مجدانه ای می شود که ارجمندی این جشنواره ها که بخشی مهم از روال همیشگی تئاتر فجر بوده اند بیشتر حفظ شود. به عنوان نمونه: با اینکه کثرت آثار متقاضی عملا رویکرد انتخاب را از طریق ارزیابی زنده سخت می کند، بر آن هستیم که به احترام هنرمندان شرکت کننده در جشنواره های استانی برگزیدگان نهایی این جشنواره ها را تا حد امکان از این طریق برگزینیم.

پنج

تجربه روند برگزاری چند سالهای اخیر جشنواره نشان از علاقه طیف گستردهی هنرمندان تئاتر به حضور در بخش های رقابتی جشنواره دارد، این مهم ما را بر آن داشت تا با احترام به این میل عمومی - فارغ از دیدگاه های متفاوت در این خصوص -جهت برنامه ریزی بموقع و انضباط بخشیدن به فرآیند برگزاری جشنواره، در سه بخش «رقابتی» و یک بخش «غیر رقابتی» پذیرای آثار باشیم. فرایند پذیرش هم به گونه ای ست که انتخاب حضور در بخش های مختلف از همان ابتدای ثبت نام به اختیار متقاضی خواهد بود.

شش

امسال انقلاب اسلامی چهل ساله می شود. این تقارن مبارک فضای سرور و جشنوارگی دورهی سی وهفتم را دو چندان می کند پس به فال نیکش می گیریم و به استقبال جشن سی و هفتمین دوره تئاتر فجر و چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی می‌رویم.

هلاک ما به بیابان عشق خواهد بود

کجاست مرد که با ما سر سفر دارد.»

طبق این فراخوان زمان برگزاری جشنواره ۲۲ بهمن ماه تا ۴ اسفند ۱۳۹۷ خواهد بود.

متن کامل فراخوان و مشروح توضیحات هر بخش تخصصی اینجا ببینید.