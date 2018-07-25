رونمایی از آژانس دیجیتال مارکتینگ دی ام ۳۶۰ در الکامپ ۹۷

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دی ام ۳۶۰ با گردآوری تیمی جوان و حرفه‌ای در حوزه دیجیتال مارکتینگ به ارائه خدمات تخصصی از تولید تا انتشار در این زمینه می‌پردازد.

آژانس دیجیتال مارکتینگ دی ام ۳۶۰ با خریداری تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای آخرین خبر و بسیاری از رسانه‌های دیگر توان بالایی در انتشار محتواهای تبلیغاتی دارد. رونمایی از دی ام ۳۶۰ در نمایشگاه الکامپ با تخفیف‌های ویژه‌ای برای مشتریان همراه خواهد بود.

نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد جاری در حوزه تولید و عرضه محصولات الکترونیک و کامپیوتر است. این نمایشگاه، ۶ تا ۹ مردادماه، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

از خدمات گسترده آژانس دیجیتال مارکتینگ دی ام ۳۶۰ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

* بازاریابی مبتنی بر عملکرد مانند CPL ،CPI ،CPA ،CpC

* ایمیل مارکتینگ

* تبلیغات در گوگل

* تبلیغات همسان (Native Ads)

* تولید محتوای خلاقانه و اثربخش شامل: ویدیو، موشن‌گرافیک، استاپ‌موشن، پست‌های اینستاگرام، توییتر، لینکدین و…