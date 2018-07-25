شبکه افق «قدم به راه گذار» را روایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «قدم به راه گذار» پیاده روی عاشقان اهل بیت تا مشهد مقدس حرم مطهر امام رضا علیه السلام را روایت می کند. در این مستند به کارگردانی هادی زهره کاشانی شاهد تصاویری ناب از عشق و ارادت محبان علی بن موسی الرضا (ع) به امام خوبی ها هستیم، مردان و زنانی که به عشق امام هشتم، با پای پیاده راهی شهر مشهد می شوند.

بسیاری از این افراد در قالب کاروان های خانوادگی، دوستانه و اهالی مسجد و محل، اقدام به این کار می کنند و برخی هم سفر انفرادی را ترجیح می دهند، هر چه هست، عشق و ارادتی است که بین آنها مشترک بوده و همگی، در یک مسیبر گام بر می دارند.

گفتگو با زائران پیاده امام رضا (ع) بخش های مختلف این مستند را تشکیل می دهد همچنین به میزبانی ساکنان مسیر این پیاده روی از زائران هم اشاره شده است.

«قدم به راه گذار» را می توانید چهارشنبه ۳ مرداد همزمان با سالروز میلاد امام رضا (ع) ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه افق ببینید.

تکرار این مستند هم روز بعد ساعت ۸ روی آنتن می رود.