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۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۵

گزارش هواشناسی؛

جو آرام در بیشتر مناطق کشور/ باران رگباری در جنوب شرق

جو آرام در بیشتر مناطق کشور/ باران رگباری در جنوب شرق

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: براساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی سه روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی آرام حاکم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احد وظیفه با بیان اینکه در نیمه شرقی کشور در سه روز آینده روند کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود، اظهار کرد: امروز و فردا(۴ و ۵ مرداد) در ارتفاعات نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب شرق فارس و ارتفاعات مرکزی البرز در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر،رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی امروز(۴ مرداد) در برخی منلطق شمال غرب کشور رشد ابر، بارش پراکنده و گاهی رعد و برق رخ می‌دهد همچنین طی سه روز آینده با افزایش سرعت باد در نوار شرقی کشور بویژه منطقه زابل طوفان گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و دید افقی پیش‌بینی میشود.

وی تاکید کرد: از بعد از ظهر امروز (۴ مرداد) تا فردا (۵ مرداد) در استان‌های خوزستان و ایلام وزش باد و وقوع پدیده گرد و خاک دور از انتظار نیست. فردا (۵ مرداد) مناطق غربی خلیج فارس به سبب وزش باد و سواحل جنوب شرقی کشور در روزهای جمعه و شنبه (۵ و ۶ مرداد) مواج خواهد بود.

وظیفه در پایان درباره وضعیت جوی اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۵ مرداد) صاف تا قسمتی ابری در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهد بود. بیشترین و کمترین دمای تهران در این روز ۳۸ و ۲۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. آسمان پایتخت روز شنبه (۶ مرداد) صاف تا  کمی ابری در اواسط روز همراه با وزش باد با بیشترین و کمترین دمای ۳۹ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 4357666

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