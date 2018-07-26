جو آرام در بیشتر مناطق کشور/ باران رگباری در جنوب شرق

به گزارش خبرگزاری مهر، احد وظیفه با بیان اینکه در نیمه شرقی کشور در سه روز آینده روند کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود، اظهار کرد: امروز و فردا(۴ و ۵ مرداد) در ارتفاعات نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب شرق فارس و ارتفاعات مرکزی البرز در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر،رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی امروز(۴ مرداد) در برخی منلطق شمال غرب کشور رشد ابر، بارش پراکنده و گاهی رعد و برق رخ می‌دهد همچنین طی سه روز آینده با افزایش سرعت باد در نوار شرقی کشور بویژه منطقه زابل طوفان گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و دید افقی پیش‌بینی میشود.

وی تاکید کرد: از بعد از ظهر امروز (۴ مرداد) تا فردا (۵ مرداد) در استان‌های خوزستان و ایلام وزش باد و وقوع پدیده گرد و خاک دور از انتظار نیست. فردا (۵ مرداد) مناطق غربی خلیج فارس به سبب وزش باد و سواحل جنوب شرقی کشور در روزهای جمعه و شنبه (۵ و ۶ مرداد) مواج خواهد بود.

وظیفه در پایان درباره وضعیت جوی اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۵ مرداد) صاف تا قسمتی ابری در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر و وزش باد خواهد بود. بیشترین و کمترین دمای تهران در این روز ۳۸ و ۲۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. آسمان پایتخت روز شنبه (۶ مرداد) صاف تا کمی ابری در اواسط روز همراه با وزش باد با بیشترین و کمترین دمای ۳۹ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.