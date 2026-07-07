افزایش محسوس دما و تلاطم دریا در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه نژاد صبح سه شنبه با اشاره به پیش بینی وضعیت جوی و دریایی استان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، اظهار کرد: امروز و فردا شاهد افزایش محسوس دما و وزش باد گرم، به ویژه در نیمه شرقی استان خواهیم بود. همچنین در ساعات بعد از ظهر، افزایش باد شمال غربی بر روی دریا پیشبینی میشود که موجب متلاطم شدن خلیج فارس، تنگه هرمز و برخی نقاط غربی و مرکزی استان خواهد شد.

وی افزود: این شرایط جوی همچنین میتواند به بروز گرد و غبار و ناپایداری موقتی جوی منجر شود. به همین دلیل، به همه شناورها، به ویژه شناورهای سبک و صیادی، توصیه میشود که تردد خود را با احتیاط کامل انجام دهند.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی هرمزگان در خصوص وضعیت دما نیز گفت: انتظار میرود دمای بیشینه در نیمه شرقی استان تا ۴ درجه سلسیوس افزایش یابد. از این رو، از شهروندان خواسته می‌شود تا از ترددهای غیر ضروری و فعالیت در فضای باز، به ویژه در ساعات ظهر، خودداری کنند.

وی تاکید کرد: آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در طول روز در سواحل و جزایر غبار محلی و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ساعات بعدازظهر رشد ابر در ارتفاعات شرقی استان به ویژه بشاگرد با احتمال رگبار خفیف باران دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد افزود: در ساعات بعدازظهر و شب افزایش سرعت وزش بادهای جنوب‌غربی تا شمال‌غربی در مناطق دریایی استان سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد. بیشینه سرعت وزش باد در تنگه هرمز و خلیج فارس به ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به ویژه در ساعات بعدازظهر با توجه به وزش بادهای نسبتاً شدید در جنوب شرق کشور در برخی نقاط شرقی استان افزایش باد گرم و خشک، کاهش رطوبت نسبی هوا، احتمال وقوع گردوغبار و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.