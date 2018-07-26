به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمجتبی ملکی در جشن میلاد امام علی بن موسی الرضا(ع) که با حضور کارکنان دبیرخانه ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش برگزار شد ضمن تبریک میلاد این امام همام، اظهارداشت: ما در کشورمان دو گنجینه گرانبها و ارزشمند یعنی وجود مقدس امام رضا(ع) و خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه (س) را داریم. البته بزرگواران دیگری هم در نقاط مختلف کشور هستند، اما جایگاه ممتاز این دو بزرگوار ایشان را از دیگران متمایز کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین ملکی تصریح کرد: متاسفانه ما نتوانسته ایم از این گنج های گرانبها بهره وافی ببریم و در همان حد گنج نگه داشته و به ثروت تبدیل نکرده ایم. اگر امروز کسی یا کسانی یک تن طلا داشته باشند در واقع یک گنج گرانبها دارد و قطعا این گنج کارایی چندانی برای آن فرد ندارد و تنها بُعد تبلیغی برای فرد دارد و از نظر ثروت، فقیر هست و این انبوه طلا آفت و آسیب برای اقتصاد جامعه دارد.

دبیر ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش ادامه داد: اگر بیاییم و این گنج ها را به ثروت تبدیل کنیم و درکشور جاری باشد بدون تردید اقتصاد کشور متنعم می شود و هم همگان از این ثروت بهره می برند.

حجت الاسلام و المسلمین ملکی بیان داشت: متاسفانه ما نتوانسته ایم سبک و سیره حضرات معصومین(ع) به ویژه گنج هایی که در خود کشور داریم( امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) ) را در ابعاد گوناگون زندگی شخصی و اجتماعی ایشان به ثروت تبدیل کرده و مورد بهره برداری قرار دهیم چرا که هم در بعُد نظری و هم علمی کوتاهی کرده ایم.

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به سختی ها و دشواری های امروز اقتصاد کشور اظهارداشت: ما در شناخت و نظریه پردازی زندگی این بزرگواران کم کاری کرده ایم، آیا تاکنون نسبت به سیره اقتصادی حضرت امام رضا(ع) کاری کرده ایم و این بُعد از زندگانی امام را مورد توجه قرار داده ایم؟ آیا در خصوص سیره فرهنگی، اجتماعی و مبانی نظری حضرت در مسائل مختلف اقدامی انجام داده ایم؟

حجت الاسلام و المسلمین ملکی با اشاره به بخش هایی از دعای افتتاح گفت: «... اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَیْکَ فِی دَوْلَةٍ کَرِیمَةٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِیهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَی طَاعَتِکَ وَ الْقَادَةِ فِی سَبِیلِکَ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا کَرَامَةَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ ...» ما معتقدیم کلام معصومین (ع) حیات بخش است، همه ائمه اطهار علیهماالسلام یک نور هستند در طول یک زمان ولی در دوران مختلف برای هدایت انسان ها از سوی خداوند متعال انتخاب شدند تا ما در پیروی از ایشان راه بندگی و سعادت را برگزینیم.

مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فراز هایی از دعای امام سجاد(ع) در خصوص مرزبانان، افزود: «...اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ حَصِّنْ ثُغُورَ الْمُسْلِمِینَ بِعِزَّتِکَ وَ أَیِّدْ حُمَاتَهَا بِقُوَّتِکَ وَ أَسْبِغْ عَطَایَاهُمْ مِنْ جِدَتِکَ‏ ..» بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و مرزهای مسلمانان را به پیروزمندی خویش استوار گردان و مرزبانان را به نیروی خود یاری ده و از خزانه افضال خویش عطایشان به فراوانی ارزانی دار.

وی اظهارداشت: حضرت امام زین العابدین (ع) ادعیه بسیاری دارند درخصوص مرزبانان هم جغرافیایی هم افکار و اندیشه های جامعه که نمونه ای از آن را عنوان کردم. حال ما برای اقتصاد اسلامی نشأت گرفته از سیره ائمه اطهار(ع) چقدر کار کرده ایم؟

دبیر ستاد همکاریها در بخش دیگری از سخنان خود به دوران زندگی گوهربار حضرت فاطمه معصومه(س) پرداخت و افزود: این بانوی با کرامت با اینکه در دوران جوانی بدرود حیات گفتند، ناگفته هایی دارند از دوران حیات خود ، آیا تاکنون سعی و تلاشی کرده ایم برای خارج کردن سیره و منش این گنجینه گوهربار یا خیر؟

وی تاکید کرد: اگر سبک زندگی و سیره معصومان(ع) در زندگی ما رسوخ پیدا کند در زندگی شخصی و اجتماعی خود موفق و سرآمد خواهیم بود و دیگر شاهد چنین ناهنجاریهایی در سطح جامعه نخواهیم بود.