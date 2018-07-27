به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضوان طلب با اشاره به الکترونیکی شدن تمام فرایند فراخوان جذب هیأت علمی از آغاز ثبت‌نام تا اتمام بررسی، گفت: پرونده‌های متقاضیان جذب اعضای هیأت علمی به صورت الکترونیکی است و هیچ فردی به شکل خارج از این سیستم به پرونده‌ها دسترسی نداشته و امکان دخل و تصرف در محتوای پرونده‌ها را ندارد.

وی با اشاره به فعالیت و نظارت ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اساتید سراسر کشور در شبکه جذب اعضای هیأت علمی کشور، گفت: جذب اعضای هیأت علمی به صورت نیمه متمرکز انجام می‌شود و مرکز جذب اعضای هیأت علمی در این زمینه وحدت رویه ایجاد می‌کند، اما زمام اصلی جذب اساتید در دست دانشگاه متقاضی است.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت متقاضیان تصدی سمت استادی دانشگاه، افزود: احراز اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها مؤلفه‌هایی دارد که نتیجه کارکرد سه مرجع کارگروه بررسی توانمندی علمی، کارگروه بررسی صلاحیت عمومی و همچنین نتیجه تحقیقات است.

رضوان‌طلب با بیان اینکه به دلیل تسهیل در فرایند جذب اعضای هیأت علمی استانی شدن فرایند جذب در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است، عنوان کرد: فرایند جذب اعضای هیأت علمی کاملاً شفاف و قابل پیگیری است.

وی همچنین از افزایش ظرفیت جذب هیات علمی بانوان خبرداد و گفت: جذب هیات علمی بانوان از ۱۲ به ۳۸ درصد افزایش یافته است.