حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، از نهایی شدن طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در این کمیته خبر داد و اظهارداشت: از این هفته، این طرح ۱۹۹ ماده ای در صحن کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی خواهد شد.

وی افزود: تاکنون ۴ طرح و لایحه در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور در کمیسیون اقتصادی و کمیته بانکی کمیسیون مطرح بوده که عبارت است از «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجموع این ۴ طرح و لایحه در کمیته پولی و بانکی مجلس تجمیع شده و با عنوان طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تصویب شده و در کمیسیون اقتصادی و در نهایت در صحن مجلس بررسی خواهد شد.

حسین زاده بحرینی تاکید کرد: بر این اساس، این طرح‌ها و لوایح به صورت جداگانه بررسی نخواهد شد و در نهایت یک طرح برای موضوع بانکداری کشور در مجلس تصویب خواهد شد.

وی در خصوص زمان نهایی شدن بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی و ارسال آن به صحن مجلس تصریح کرد: با توجه به حساسیت و مفصل بودن محتوای این طرح، بررسی آن زمان‌بر است و مشخص نیست چه زمانی به پایان می‌رسد، اما تلاش ما این است که با سرعت مناسبی این کار انجام شود.