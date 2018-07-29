مهرماه زمان آغاز لیگ برتر فوتبال بانوان

گلاره ناظمی مسئول کمیته مسابقات فوتبال بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره زمان آغاز لیگ برتر فوتبال بانوان گفت: از نیمه اول و یا دوم مهرماه لیگ شروع به کار خواهد کرد. در حال حاضر تعداد تیم‌های شرکت کننده در لیگ مشخص نیست و هفته آینده جلسه‌ای با نمایندگان و مدیران و مربیان تیم‌ها برای بیان مشکلات خواهیم داشت و پس از آن تعداد تیم ها را اعلام خواهیم کرد.

ناظمی درباره صعود دو تیم ملوان انزلی و سپیدار قائمشهر به لیگ برتر گفت: این دو تیم جواز حضور در رقابت‌ها را کسب کرده اند اما باید دید شرایط آنها چگونه است و آیا می توانند در لیگ شرکت کنند یا خیر. اگر دو تیم شرایط حضور در لیگ را داشته باشند مشکلی برای حضور آنها در لیگ وجود ندارد، ممکن است هدف هریک از تیم‎‌ها تنها حضور در لیگ دسته یک بوده باشد. ملوان که سابقه حضور در لیگ برتر را داشته است و حتما با برنامه در لیگ دسته یک شرکت کرده است. باید شرایط تیم سپیدار نیز بررسی شود ممکن است برنامه این تیم تنها حضور در مسابقات دسته یک بوده باشد.