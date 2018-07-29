به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلندری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۳۰۰ دانش آموز و ۱۰۰ همکار فرهنگی در قالب ۳۶ تیم به صورت مدرسه قهرمان و کانون قهرمان از ۱۰ تیر تا ۱۰ شهریور به مسابقات کشوری اعزام می شوند.

قلندری ادامه داد: این مسابقات در رشته‌های ورزشی تنیس روی میز، شطرنج، فوتسال، والیبال، هندبال، بسکتبال، دو و میدانی، شنا و ژیمناستیک برگزار می‌شود که امید داریم دانش آموزان استان در این مسابقات مقام های برتر را کسب کنند.

وی با تاکید بر اینکه طرح‌ مدرسه قهرمان اجازه می‌دهد سایه تربیتی مدارس گسترده شود عنوان کرد: در واقع سایه تربیتی مدارس از سطح استانی گرفته تا ملی و بین المللی کشیده می شود و انقطاع ندارد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان افزود: ارتقای مدیریت مدرسه را باید از طریق برنامه‌هایی که به افزایش تفویض اختیارات می‌انجامد دنبال کنیم. کانون درون مدرسه‌ای، المپیادهای درون مدرسه‌ای، طرح مدرسه قهرمان، ورزش پویا و ورزش صبحگاهی با نگاه درون مدرسه‌ای ترتیب داده شده است.

نایب قهرمانی چمران برازجان در فوتسال

این مقام مسئول یادآور شد: تیم فوتسال مدرسه شهید چمران برازجان به عنوان نماینده استان بوشهر در مسابقات فوتسال دانش آموزان پسر متوسطه اول مقام نایب قهرمانی را کسب کرد.

وی تصریح کرد: تیم مدرسه شهید چمران در این مسابقات در مرحله گروهی با تیم های خراسان شمالی،تبریز و شهرستان های تهران هم گروه بود که پس از برگزاری مسابقات این مرحله به عنوان تیم اول از گروه خود صعود کرد.

قلندری اضافه کرد: تیم فوتسال مدرسه شهید چمران برازجان در مرحله یک شانزدهم تیم زنجان، در مرحله یک هشتم تیم قزوین و در نیمه نهایی این مسابقات تیم دانش آموزان اردبیل را شکست داد و به فینال این مسابقات راه یافت.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: در این دوره از مسابقات تعداد ۳۱ تیم در رشته فوتسال از اول مرداد رقابت خود را در مرحله گروهی این مسابقات آغاز کردند و با راهیابی تیم استان بوشهر و کرمانشاه به فینال این مسابقات در روز هفتم مرداد به پایان رسید.

سی و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی دانش آموزان کشور در رشته فوتسال متوسطه اول پسران به میزبانی شهر تبریز برگزار شد.