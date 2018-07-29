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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

توسط دفتر طب وزارت بهداشت؛

اپلیکیشن مزاج سنجی افراد رونمایی شد

اپلیکیشن مزاج سنجی افراد رونمایی شد

دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وب اپلیکیشن مزاج سنجی را با هدف رفع نیازمردم درخصوص آگاهی از خصوصیات روانی و جسمانی شان درسالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ رونمایی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این سامانه که به صورت وب اپلیکیشن طراحی شده است، امکان آگاهی مردم از خصوصیات جسمانی و روانی خود را از طریق تست آنلاین و نیز برمبنای تشخیص طب ایرانی فراهم می کند.

متقاضیان می توانند با نصب این اپلیکیشن روی گوشی هوشمند خود، از وضعیت مزاجی خود که یکی از ارکان تشکیل دهنده بدن است آگاه شوند. امکان انجام تست آنلاین مزاج نیز از طریق وب سایت وزارت بهداشت فراهم شده است.

در این اپلیکیشن، با پاسخگویی به پرسشنامه، مزاج افراد تشخیص داده می شود و اطلاعات مخصوص به هر مزاج برای شخص ارسال خواهد شد. همچنین امکان گرفتن اسکرین شات از صفحه وجود دارد.

در این تست کاربر می تواند از خصوصیات جسمی، روانی و روحیه شغلی مزاج های گرم و خشک، سرد و تر، گرم و تر و سرد و خشک آگاهی یابد.

کد مطلب 4359875

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