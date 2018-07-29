معرفی نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی جشن «حافظ»

به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی امسال جشن حافظ از میان برنامه‌هایی انتخاب شده اند که از اول فروردین سال ۹۶ تا پایان اسفندماه ۹۶ روی آنتن تلویزیون رفته یا در اینترنت انتشار یافته اند و انتخاب چهره برگزیده‌ سال برای اولین بار توسط مردم صورت می‌گیرد.

نامزدهای بهترین چهره تلویزیونی عبارتند از:

پژمان بازغی با برنامه «کودک شو»

کامران تفتی با برنامه «وقتشه»

رامبد جوان با برنامه «خندوانه»

فریدون جیرانی با برنامه «سی و پنج»

حسین دهباشی با برنامه «خشت خام»

رضا رشیدپور با برنامه «حالا خورشید»

محمد صالح‌علا با برنامه «چشم شب روشن»

سروش صحت با برنامه «کتاب باز»

علی ضیاء با برنامه «فرمول یک»

آرش ظلی‌پور با برنامه «من و شما»

احسان علیخانی با برنامه «ماه عسل»

عادل فردوسی‌پور با برنامه «نود»

مهران مدیری با برنامه «دورهمی»

محمدحسین میثاقی با برنامه «فوتبال صد و بیست»

علاقمندان می‌توانند برای انتخاب چهره برگزیده‌ سال، از طریق لینک http://dtonline.ir/vote/ در نظر سنجی شرکت کنند.

هجدهمین جشن سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر (جشن حافظ)، بیست و دوم مردادماه برگزار می‌شود.