ادعای باشگاه پرسپولیس: داور مربی ما را کتک زد!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، هفته پنجم رقابت‌های فوتبال پایه تهران آسیاویژن، روز گذشته در حالی به پایان رسید که مضروب شدن سرمربی نوجوانان پرسپولیس توسط داور مسابقه برابر دیدگان نوجوانان و نونهالان آینده‌ساز فوتبال ایران روی داد و باعث تاسف و تاثر فراوان حاضران در ورزشگاه شد.

تیم فوتبال نوجوانان پرسپولیس دیروز شنبه در چارچوب دیدارهای هفته پنجم این رقابت‌ها، در حالی که با ۶ امتیاز از ۴ بازی قبلی خود در مکان هفتم جدول قرار داشت، میزبان تیم المپیک اندیشه بود که با سه امتیاز از سه بازی در مکان نهم بود.

این بازی با برتری سرخپوشان نوجوان آغاز شد که اکثر نفرات آن را اعضای تیم نونهالان باشگاه به خود اختصاص می‌دادند. سرخپوشان در این بازی ابتدا با دو گل علی محمدزاده و علیجانی (بازیکن کمکی از تیم نونهالان) به سود سرخپوشان جریان داشت. بازیکنان حریف در جریان بازی یکی از گل‌ها را جبران کردند.

شاگردان رضا جباری می‌توانستند با وجود سن و سال کمتر، این بازی را با اشتباهات داوری که بنابر اعلام مسوولان تیم، ناظر مسابقه نیز به بعضی از آنها معترف بود، با همین نتیجه به پایان برسانند اما داور مسابقه حتی با وجود به پایان رسیدن وقت‌های اضافه، سوت پایان بازی را نزد تا این بازی با تساوی خاتمه یابد.

در پایان این بازی پس از اعتراض رضا جباری به داوری، وی بنابر اعلام محمد پنجعلی مدیر آکادمی فوتبال پرسپولیس، با برخورد فیزیکی داور مسابقه روبرو شد.

در دیگر بازی‌های این هفته، تیم نونهالان پرسپولیس با توجه به عدم حضور تیم نفت تهران سه بر صفر برنده اعلام شد. جوانان پرسپولیس هم با هدایت منصور هاشمی و با گل علی خدایی که در دربی هم دو گل زده بود، تیم شهرداری قدس را در خانه‌اش با یک گل مغلوب کرد.

امیدهای پرسپولیس هم برابر تیم مقاومت که پیش از این بازی، سه پیروزی از سه بازی داشت و در صدر جدول بود با نتیجه سه بر یک باخت. در این بازی مهدی عبدی برای سرخپوشان گلزنی کرد. او از پدیده‌های تهران است که تا اینجا ۵ گل زده و دو پاس گل داده است.