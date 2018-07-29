به گزارش خبرنگار مهر، عبدالنبی یوسفی عصر یکشنبه در اولین مجمع سلامت شهرستان عسلویه که با حضور مسئولین شهرستان و استان برگزار شد اظهار داشت: توسعه سلامت به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در دستور کار است و باید به خوبی مورد توجه باشد.

فرماندار عسلویه با تشریح وضعیت شهرستان عسلویه و اهمیت بسیار بالای توجه به مسائل سلامت در این شهرستان خاطرنشان کرد: استقرار مرکز مطالعات سلامت در عسلویه ضروری است.

وی ضمن تشکر از بانیان مجمع سلامت شهرستان عسلویه بیان کرد: برای رسیدن به اهداف مطلوب در اینگونه جلسات و همایش‌ها باید به موضوع عملی شدن موارد مطرح شده در آن پرداخت و همراه با تلاش مضاعف به سوی اهداف از پیش تعیین شده حرکت کرد.

فرماندار عسلویه اظهار داشت: صنعت در عسلویه نیز طرح ها و پژوهش هایی در بخش محیط پیرامون خود به ویژه در بحث سلامت انجام داده است که می توان از نتایج و مطالعات آنها نیز در رفع مشکلات شهرستان کمک گرفت.

یوسفی اضافه کرد: سلامت یک مقوله بسیار گسترده است و استفاده از توانایی و ظرفیت سمن‌ها، جوانان فعال، پیام گزاران سلامت و متخصصان این حوزه ضروری است.