امکان دریافت وام تا ۷۰ درصد سپرده سرمایه گذاری بلند مدت فراهم شد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک صادرات ایران، این بانک با هدف تحریک تقاضا و دسترسی بیشتر جامعه به تسهیلات بانکی، اعطای تسهیلات به مشتریان بابت مصارف خدماتی را در دستور کار قرار داده و در این راستا طرح سپرده سرمایه گذاری یکساله اعتباری را طراحی و در کلیه شعب خود در سراسر کشور به اجرا گذاشته است.

بر اساس این طرح اشخاص حقیقی با مراجعه به حدود ٢٥٠٠ شعبه این بانک در سراسر کشور می‌توانند ضمن افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری یکساله اعتبار سپهر، از سود سپرده مطابق با نرخ‌های اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار بهره مند و در قالب عقد مرابحه به میزان ٧٠ درصد مبلغ سپرده، تسهیلات دریافت کنند.

مدت زمان بازپرداخت تسهیلات این طرح ٣٦ ماهه است و برای استفاده از این تسهیلات نیازی به وثیقه‌ای غیر از خود سپرده وجود ندارد.