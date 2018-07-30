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۸ مرداد ۱۳۹۷، ۱۶:۳۱

​با سپرده «اعتبار سپهر» بانک صادرات ایران؛

امکان دریافت وام تا ۷۰ درصد سپرده سرمایه گذاری بلند مدت فراهم شد

امکان دریافت وام تا ۷۰ درصد سپرده سرمایه گذاری بلند مدت فراهم شد

بانک صادرات ایران به منظور پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان، از سپرده سرمایه گذاری یک ساله «اعتبار سپهر»رونمایی کرد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک صادرات ایران، این بانک با هدف تحریک تقاضا و دسترسی بیشتر جامعه به تسهیلات بانکی، اعطای تسهیلات به مشتریان بابت مصارف خدماتی را در دستور کار قرار داده و در این راستا طرح سپرده سرمایه گذاری یکساله اعتباری را طراحی و در کلیه شعب خود در سراسر کشور به اجرا گذاشته است.

بر اساس این طرح اشخاص حقیقی با مراجعه به حدود ٢٥٠٠ شعبه این بانک در سراسر کشور می‌توانند ضمن افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری یکساله اعتبار سپهر، از سود سپرده مطابق با نرخ‌های اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار بهره مند و در قالب عقد مرابحه به میزان ٧٠ درصد مبلغ سپرده، تسهیلات دریافت کنند.

مدت زمان بازپرداخت تسهیلات این طرح ٣٦ ماهه است و برای استفاده از این تسهیلات نیازی به وثیقه‌ای غیر از خود سپرده وجود ندارد.

کد مطلب 4360740

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    نظرات

    • بيژن IR ۱۷:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
      0 0
      پاسخ
      عجب ترفندی: از پول خودت وام بهت ميده و سود هم از شما بيشتر از نرخ سپرده ات ميگيره منت هم ميذاره كه وام و تسهيلات پرداخت ميكنه

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