به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست تعاملی و درون‌سازمانی پیرامون اجرای طرح «حفظ آیات آشنا» صبح شنبه در محل دفتر معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان فارس برگزار شد.

سیدحمید موسوی، رئیس اداره امور قرآنی استان فارس، در این نشست با ارائه گزارشی از محورهای طرح «حفظ آیات آشنا»، بر ضرورت هم‌افزایی میان واحدهای مختلف برای اجرای موفق این طرح تأکید کرد.

وی با اشاره به تقسیم کار صورت‌گرفته افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان، به‌ویژه تشکل‌های نوجوان از جمله «پسران نوح آوین» و «دختران حاج قاسم»، می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد این طرح داشته باشد.

رئیس اداره امور قرآنی استان فارس با اشاره به هدف‌گذاری این طرح گفت: تلاش بر این است که در گام نخست، سه هزار و ۵۰۰ نفر از نوجوانان و جوانان فارس ضمن آشنایی با مفاهیم متعالی آیات قرآن کریم، نسبت به حفظ این آیات نیز اهتمام ورزند.

موسوی در پایان از نوجوانان و جوانان علاقه‌مند برای مشارکت در این پویش قرآنی دعوت کرد و گفت: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در طرح «حفظ آیات آشنا» می‌توانند به ادارات تبلیغات اسلامی در شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.