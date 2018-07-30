پاسخگوترین دستگاه در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات کدام است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، «حسین انتظامی» دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در نامهای به وزیر کشور از پاسخگویی و حضور فعال این وزارتخانه در سامانه قدردانی کرد.
انتظامی در متن نامه خود خطاب به رحمانی فضلی آورده است: از ۳۹۶ دستگاه متصل به این سامانه، وزارت کشور با ۹ درصد بیشترین درخواستهای دسترسی به اطلاعات را داشته است اما با وجود کثرت درخواستها اولا به همه آنها پاسخ داده و ثانیا معدل زمان پاسخگویی آن وزارت (۲۸ روز) از معدل کل دستگاهها کمتر است؛ هرچند با ضرب الاجل مندرج در قانون (۱۰ روز) هنوز فاصله دارد که امید میرود این شاخص نیز بهبود یابد.
دبیر کمیسیون در ادامه، جدیت این وزارتخانه نسبت به پاسخگویی با وجود حجم بزرگ فعالیتهای وزارت کشور را شایسته تبریک دانسته و افزوده است: همچنین وظیفه خود میدانم از تلاشهای ارزنده مدیران ذیربط (آقایان شجاعی کیاسری و جابری انصاری) که وزارت کشور را به الگو تبدیل کرده اند، قدردانی نمایم.
بر اساس آخرین گزارش منتشره از سوی دبیرخانه کمیسیون (۲۵ تیرماه)، بیشترین درخواست و سوالات مردمی (۲۳۲ درخواست)، مربوط به وزارت کشور است که این وزارتخانه به تمامی درخواستها در میانگین زمانی ۲۸ روزه پاسخ داده است.
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