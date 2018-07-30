افزایش بصیرت استادان و نخبگان با اجرای طرح ضیافت اندیشه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی گیلان، نهمین دوره طرح ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور ۱۲۰ نفر از اعضای هیات علمی در دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت، گشایش یافت.

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گفت: طرح ضیافت اندیشه فرصت مناسبی برای تجمیع فرهیختگان و نخبگان دانشگاهی و به اشتراک گذاری آموخته ها و تجارب آنهاست.

وی ادامه داد: اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه ها هر روز وقت خود را صرف کارهایی چون گذراندن با بیماران، اتاق های عمل، مطالعه، کارهای آموزشی، تحقیقاتی، پژوهش می کنند که همه این ها به عنوان یک ارزش منحصر به فرد برای هر یک از آنان محسوب می شود. در این راستا، اگر در مسیر انجام کارها به یک لذت درونی و اقناع کننده دست پیدا کردیم، حکایت از آن خواهد داشت که وقت خود را بیهوده صرف نکرده ایم و کار درست را انجام داده ایم.

یوسف زاده خاطر نشان کرد: هر زمانی از ما که صرف کارها و ارزش های کاری می شود از زمان های دیگر مانن: زمانی که صرف خانواده و فرزندان می شود کاسته می شود، پس باید سعی کنیم در ازای زمانی که هزینه می کنیم، چیزهای با ارزش بدست آوریم.

وی ادامه داد: اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، نباید همانند مسافران قطاری باشند که در طول مسیر در کنار هم قرار می گیرند و حتی از حال یکدیگر هم با خبر نمی شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: طرح ضیافت اندیشه، این فرصت را در اختیار اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرار داده تا در یک فضای غیر اداری و معنوی یافته های خود را به اشتراک بگذارند و از یکدیگر باخبر شوند. این طرح ضیافت اندیشه موجب افزایش بصیرت و معرفت افزایی استادان و نخبگان می شود.

وی ضمن تبیین شرایط جدید کشور برای اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از این شرایط پیش آمده به عنوان فرصتی یاد کرد که اگر به درستی و با برنامه ریزی از آن بهره برده شود، قطعاً آینده درخشانی در انتظار کشور خواهد بود.

یوسف زاده با اشاره به این که تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه در گروه تصمیمات دانشگاه های علوم پزشکی است، تاکید کرد: در شرایط خاص باید تصمیمات خاص گرفته شود، امروز و در شرایط جدید نیز تامین کنندگان مایحتاج ضروری از قبیل دارو، تجهیزات و لوازم درمانی مردم در صف اول قرار دارند که باید سعی شود خللی در این مسیر بوجود نیاید تا موجب یاس و نا امیدی مردم شود.

حجت الاسلام علی اسماعیلی – مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز ضمن خیر مقدم به اساتید و اعضای هیأت علمی شرکت کننده در نهمین طرح ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گفت: هدف از آمدن همه انبیاء و ائمه معصومین رساندن انسان ها به خدا و تربیت الهی بود.

وی ادامه داد: آن قدر مسیر خدایی شدن توسط انبیاء و معصومین (ع) هموار شده که امروز محبت به خدا برای انسان ها دست یافتنی شده است.

اسماعیلی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم، تصریح کرد: انسان با دوستی با خدا، قطعاً به آرامش می رسد، آرامشی که گمشده ای امروز جامعه بشری است و جز با مسیر خدایی شدن دست یافتنی نخواهد بود.

در ادامه دکتر فردین مهرابیان دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه علوم علوم پزشکی گیلان نیز ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این طرح در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، گفت: طرح ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان با هدف ارتقای توانمندی های فرهنگی و تبادل تجربیات اساتید با یکدیگر، آشنایی بیشتر اساتید با مبانی دینی و اعتقادی برگزار می شود.

وی ادامه داد: طرح ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سال ۱۳۸۹ با مشارکت گسترده اساتید و اعضای هیات علمی این دانشگاه با موضوعات و مباحث متنوعی شامل اندیشه های سیاسی اسلام، تعلیم و تربیت اسلامی، اخلاق اسلامی، و حرفه ای برگزار شده است و تاکنون بالغ بر ۱۲۰۰ نفر از اساتید در طی ۸ دوره توانستند از این طرح بهره مند شوند.

دبیر هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اظهار داشت: طرح امسال نیز با استقبال چشمگیر اساتید و نخبگان روبرو بوده و حدود ۱۲۰ نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان و تعداد محدودی از اساتید دانشگاه های دیگر در این طرح مشارکت دارند.

طرح ضیافت اندیشه اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در روزهای ۷ تا ۱۰ مرداد با عنوان های «اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی (سطح ۳)» و «اصول تعلیم و تربیت (سطح ۳)» با تدریس استاد حسین جوان آراسته و استاد رضا مظفری در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت برگزار می شود.