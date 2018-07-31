به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی سوابق و برنامهها و رأیگیری از میان نامزدهای معرفی شده از سوی رئیس قوه قضائیه برای عضویت در جایگاه حقوقدان شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت.
این اقدام پس از درگذشت زندهیاد محمدرضا علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان و با هدف جایگزین کردن یک حقوقدان به جای وی صورت گرفته است.
رئیس قوه قضائیه هفته گذشته سیامک رهپیک، محمدحسین صادقیمقدم و احمد بیگی حبیبآبادی را به عنوان سه نامزد به مجلس معرفی کرده بود که در جلسه علنی امروز پس از انصراف صادقیمقدم، دو گزینه دیگر به بیان برنامهها و دیدگاههای خود پرداختند.
در نهایت از میان رهپیک و بیگی حبیبآبادی، نمایندگان با ۱۴۵ رأی موافق از مجموع ۲۴۳ رأی، سیامک رهپیک را به عنوان عضو جدید حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کردند.
بیگی حبیبآبادی نیز ۹۳ رأی کسب کرد و ۵ رأی نیز باطله اعلام شد.
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