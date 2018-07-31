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۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۶

اهالی کرمانشاه امشب به برج میلاد می آیند

اهالی کرمانشاه امشب به برج میلاد می آیند

مدیرعامل برج میلاد از برگزاری شب فرهنگی کرمانشاه در جشنواره ملی چارسوق در نهمین روز مرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برج میلاد، علی درویش پور با بیان این مطلب افزود: شب فرهنگی کرمانشاه امشب نهم مرداد ماه با هدف معرفی جاذبه های گردشگری استان کرمانشاه و همچنین معرفی ظرفیت های گردشگری این استان در دهکده اقوام برج میلاد برگزار می شود.

وی افزود: مراسم آئینی و موسیقی محلی کرمانشاه برپایی سیاه چادر، عرضه سوغات، صنایع دستی و محصولات غذایی بومی از دیگر برنامه‌های شب فرهنگی کرمانشاه در برج میلاد است.

جشنواره ملی چارسوق هر شب ساعت ۲۱ الی ۲ بامداد با معرفی یکی از استان های کشورمان در دهکده اقوام برج میلاد برگزار می شود.

کد مطلب 4362193
فاطمه کریمی

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