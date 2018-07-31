اهالی کرمانشاه امشب به برج میلاد می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برج میلاد، علی درویش پور با بیان این مطلب افزود: شب فرهنگی کرمانشاه امشب نهم مرداد ماه با هدف معرفی جاذبه های گردشگری استان کرمانشاه و همچنین معرفی ظرفیت های گردشگری این استان در دهکده اقوام برج میلاد برگزار می شود.

وی افزود: مراسم آئینی و موسیقی محلی کرمانشاه برپایی سیاه چادر، عرضه سوغات، صنایع دستی و محصولات غذایی بومی از دیگر برنامه‌های شب فرهنگی کرمانشاه در برج میلاد است.

جشنواره ملی چارسوق هر شب ساعت ۲۱ الی ۲ بامداد با معرفی یکی از استان های کشورمان در دهکده اقوام برج میلاد برگزار می شود.