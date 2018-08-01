سعید نجاتی کارگردان فیلم کوتاه «باران آهسته می بارد» در گفتگو با خبرنگار مهر و با اشاره به بسته دوم اکران فیلم های کوتاه که از نیمه دوم مرداد ماه در گروه سینمایی «هنر و تجربه» روی پرده می رود، گفت: پیش از این تجربه اکران فیلم «صراحی» را در گروه سینمایی «هنر و تجربه» داشتم و تجربه این امر سبب شد تا به دنبال این باشم با همکاری فیلمسازان کوتاه باز هم در زمینه اکران فیلم های کوتاه برنامه ریزی کنیم.

وی ادامه داد: با شروع اکران فیلم کوتاه در نوروز ۹۷ به این نتیجه رسیدم که روابط فیلمسازان می تواند نزدیک تر از این باشد که تنها در فستیوال ها همدیگر را ببینیم و همین مساله سبب شد تا با صاحبان فیلم های گروه اول اکران فیلم کوتاه نیز دیدار داشته باشیم و از تجربیات آنها استفاده کنیم.

این کارگردان فیلم کوتاه بیان کرد: چندی پیش یک بسته فیلم کوتاه با همراهی گروهی از فیلمسازان آماده و آن را برای دریافت نوبت اکران به گروه سینمایی «هنر و تجربه» ارایه کردیم که در ادامه اکران بسته فیلم های کوتاه در نوروز، تابستان هم برنامه ای برای علاقمندان به سینمای کوتاه داشته باشیم.

وی توضیح داد: فیلمسازان گروه اول بسیار آوانگارد و پیشرو بودند و تلاش بسیاری با ایده های قابل توجه برای اکران آثار در نظر گرفته بودند، اما ما دیگر نمی توانستیم از فضاهای مجازی مانند تلگرام استفاده کنیم چراکه فیلتر شده و عملا غیرقابل دسترس است و به همین دلیل بخشی از تبلیغات ما در اینستاگرام انجام می شود.

کارگردان فیلم «یک قدم آنسوتر» تاکید کرد: ما از رسانه ملی خود توقع داریم تا از اکران این فیلم ها حمایت کند و در حال نامه نگاری با تلویزیون برای دریافت تبلیغات حمایتی هستم همچنین امیدوارم با همکاری رضا رشیدپور در برنامه «حالا خورشید» فرصتی برای تبلیغ و معرفی فیلم کوتاه فراهم شود.

وی بیان کرد: آثار حاضر در بسته دوم اکران فیلم های کوتاه تا امروز در نزدیک به ۴۰۰ فستیوال بین المللی شرکت داشته اند و بیش از ۱۰۰ جایزه بین المللی دریافت کرده اند و می توان امیدوار بود که این بسته بتواند با استقبال خوبی همراه باشد. یکی دیگر از اتفاقات جالب در این بسته حضور ۳ زن فیلمساز است.

نجاتی در پایان گفت: برای اکران فیلم ها کوتاه امیرحسین علم الهدی و جعفر صانعی مقدم بسیار تلاش کردند و نمی توان نقش آنها را برای مبارزه با مشکلات اکران نادیده گرفت.

«سایه فیل» ساخته آرمان خوانساریان، «# ساعت چهار» ساخته عاطفه محرابی، «تناوب» ساخته علی خوشدونی فراهانی، «سکوت» ساخته مشترک فرنوش صمدی و علی عسگری، «باران آهسته می بارد» ساخته سعید نجاتی، «مارلون» ساخته درناز حاجیها از جمله فیلم هایی هستند که قرار است از هفته دوم مرداد ماه به نمایش در آیند.