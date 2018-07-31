به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان والی زاده با اعلام این خبر افزود : هنرجویانی که برای این دوره پذیرفته شوند، ضمن دریافت بورسیه یک ساله، اصول نظری و عملی رمان نویسی خلاق را زیر نظر شهریار عباسیاز رمان نویسان برجسته کشور خواهند آموخت.

معاون فرهنگی و هنری موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت : داستان و رمان می تواند در بازتاب فرهنگ عمومی جامعه، نقشی بسیار مهم و ارزشمندی را ایفا کند و موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با هدف ترویج فرهنگ گرانسنگ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اقدام به برگزاری این دوره آموزشی کرده تا با کشف استعداد های خلاق در زمینه رمان نویسی بتواند در حوزه رمان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گامی بردارد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دوره آموزشی می توانند با شماره تلفن ۸۸۶۵۷۰۲۰ تماس بگیرند.