نقش عجیب یک آلمانی در نقل و انتقالات استقلال/ دو تا برد یکی آورد!

به گزارش خبرنگار مهر، این که چطور می شود یک ازبکستانی، یک سنگالی و یک آلمانی در کشور چهارمی که ایران باشد با هم آشنا شده و این آشنایی منجر به عقد قرارداد همکاری می‌شود سئوالی است که پاسخ آن بر ما پوشیده است. اما این اتفاق در فوتبال ایران افتاد تا جباروف ازبکستانی و مامه تیام سنگالی در ایران با یک مدیربرنامه آلمانی آشنا شوند. این که منشاء این آشنایی و این همکاری چه بود را ما نمی‌دانیم اما واقعیت این است از روزی که «شرمان» آلمانی وکالت تیام و جباروف را در استقلال بر عهده گرفت، سرنوشت این تیم به سمت تغییر حرکت کرد.

مدیران سابق استقلال بعد از اتمام فصل گذشته روزهای خوبی را تجربه می کردند و از ادامه حضور جباروف و تیام در تیم شان یقین داشته و به فکر جذب بازیکنان دیگری بودند، غافل از آن که قرار نیست این دو بازیکن در نهایت با استقلال به تفاهم رسیده و این موضوع مسیر زندگی آبی ها را در این فصل دستخوش تغییر خواهد کرد.

در حالی استقلالی‌ها تیام و جباروف را مال خود می‌دانستند که این دو بازیکن که با مدیر برنامه‌ آلمانی‌ همکاری می‌کردند نقشه‌های دیگری برای ادامه راه خود در فوتبال در سر داشتند. این دو بازیکن هفته ها وقت استقلال را گرفتند و موجب شدند تا تمرکز این تیم به طور کلی از نقل و انتقالات منحرف شود.

بالا و پایین کردن قیمت ها و وعده دادن و امروز و فردا کردن برای تمدید قرارداد در ترکیه و تهران دو ماه طلایی را از استقلال گرفت و برخی ها هم در این مدت در سایه اخبار تیام و جباروف، شب و نیمه شب اقدام به جذب بازیکنانی کردند که حالا از آنها بعنوان پاشنه آشیل مدیران سابق و نقطه ضعف نقل و انتقالاتی این باشگاه یاد می شود.

اغراق نیست اگر بگوییم حاشیه‌هایی که از جباروف و تیام شروع شد به تغییرات اساسی در مدیریت استقلال و فحاشی به وزیر در ورزشگاه انجامید و ادامه همین اتفاقات بود که فتحی مدیر جدید استقلال را بر آن داشت تا برای چیره شدن بر حواشی این باشگاه در صدد جبران مافات نقل و انتقالات بر آمده در وقت اضافه نقل و انتقالات تابستانی با خرید یکی دو ستاره تا حدی آرامش را جانشین التهاب در فضای هواداری این باشگاه نماید.

اما نکته جالب در خرید همین یکی دو بازیکن جدید این است که مارک نیومایر خرید خارجی آبی ها هم توسط همان مدیر برنامه آلمانی انجام شد که وکالت تیام و جباروف را بر عهده داشت تا نقش پر رنگ این مدیر برنامه آلمانی در سرنوشت این فصل استقلال بیشتر به چشم آید. در واقع دو بازیکن خارجی سابق استقلال که قبلا با این تیم قرارداد بسته بودند بعد از سپردن مدیریت برنامه های خود به این مدیربرنامه آلمانی از استقلال جدا شدند و یک بازیکن خارجی دیگر توسط همین مدیر برنامه به استقلال بیاید.