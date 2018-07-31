محمود رضایی عصر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از بازار میوه و تره بار جزیره خارگ به خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغه‌ها در خارگ تامین ارزاق روزمره با قیمت‌های مناسب در جزیره خارگ است.

وی افزود: به‌صورت روزانه و مستمر شناورهای لجستیک (لندیکرافت) که بحث تامین ارزاق جزیره را بعهده دارند توسط همکاران در بخشداری ویژه خارگ رصد می‌شود و این شناورها ملزم به اولویت بخشیدن به بحث تامین ارزاق عمومی جزیره خارگ هستند.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: طی روزهای اخیر نارضایتی در حوزه گرانی برخی از اقلام مصرفی به بخشداری ویژه خارگ واصل شده است که بصورت ویژه و شخصا به این موضوع با همکاران در حوزه های مرتبط ورود کرده‌ایم و باید طبق قانون در صورت گران‌فروشی خارج از عرف با متخلفان برخورد قاطع شود.

رضایی گفت: امیدوار هستیم پروژه های مد نظر اهالی شریف جزیره خارگ در حوزه های انبار و سردخانه آذوقه جزیره هر چه سریعتر عملیاتی شود.