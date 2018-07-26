چند انتصاب و معرفی نامزدهای چند جایزه داخلی و خارجی

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: اولین هفته مردادماه امسال، هم مانند چند هفته گذشته، در زمینه ادبیات و نشر، هفتهای کمخبر است و اتفاقات تکاندهنده چندانی را در خود جا نداده است.
گزارش هفتگیِ هفته گذشته، ۱۰ خبر داخلی را شامل میشد و هیچ خبر مهم بینالمللی را در خود جا نداده بود. این هفته اما گزارش، ۳ خبر خارجی درباره جایزه بوکر، یک نویسنده بینالمللی و کتابفروشیهای چین دارد.
۷ خبر مهم هم از رویدادهای کتاب و نشر در هفتهای که گذشت، مربوط به اخبار داخلی است که تخلفات ناشران نمایشگاه کتاب، کتابخانه ملی، جشنواره صنعت چاپ، نمایشگاه کتب پزشکی- دانشگاهی و برخی جوایز ادبی از جمله موضوعات آنها هستند. بنابراین گزارش این هفته هم مانند هفته پیش، ۱۰ خبر را شامل میشود.
در ادامه اخبار مورد نظر را مرور میکنیم.
بازنگری در آئیننامه تخلفات ناشران
رئیس هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران در نمایشگاه امسال کتاب تهران، ضمن اعلام صدور رای نهایی برای تعدادی از ۲۵ ناشر متخلف این دوره، در عین حال به جزئیات احکام صادره اشارهای نکرد.
نیکنام حسینیپور در گفتگویی که روز شنبه ۳۰ تیر با مهر داشت، با اشاره به آغاز رسیدگی مجدد به پرونده ناشرانی که در هیئت بدوی متخلف شناخته شده بودند، از برگزاری دو جلسه در هیئت تجدیدنظر و صدور آرائی در این هیئت خبر داد و بدون اشاره به جزئیات آراء صادره، گفت: از آنجا که کار رسیدگی به درخواستهای تجدیدنظر، کماکان ادامه دارد و یک جلسه دیگر هم به زودی تشکیل میشود، اعلام احکام نهایی، فعلاً امکانپذیر نیست.
حسینیپور در این گفتگو از ایرادهای آئیننامه فعلی که هیئتهای بدوی و تجدید نظر بمنطبق با آن مبادرت به رسیدگی به تخلفات احتمالی میکنند، سخن گفت و تاکید کرد: ما به معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که ریاست نمایشگاه کتاب تهران را نیز بر عهده دارد، پیشنهاد کردهایم که تا زمان باقی است، چارچوبهای حقوقی آئیننامه مربوطه، مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
اعلام نام کتابخانه ملی بین برگزیدگان جایزه کتابخانه سبز ایفلا
براساس خبری که کتابخانه ملی روز شنبه این هفته اعلام کرد، نام سازمان اسناد و کتابخانه ملی در فهرست برگزیدگان سومین دوره جایزه کتابخانه سبز ایفلا (سال ۲۰۱۸) اعلام شد. بر اساس اطلاعیهای که گروه کتابخانهها و پایداری زیست محیطی ایفلا (Ensulib) منتشر کرده است، کتابخانه فوشان چین برنده جایزه نقدی کتابخانه سبز معرفی شد و ۵ کتابخانه دیگر بعد از برنده اصلی به عنوان برگزیدگان جایزه کتابخانه سبز معرفی شدهاند.
این کتابخانهها به ترتیب الفبای لاتین عبارتند از: کتابخانه شهری جوزف کانتی از کشور مجارستان، کتابخانه محلی سرینا از کشور رومانی، کتابخانه ملی و دانشگاهی کرواسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و کتابخانه دانشگاه بینالمللی ایالات متحده –آفریقا از کشور کنیا.
انتصابات مسئولان هجدهمین جشنواره صنعت چاپ
رئیس و اعضای شورای سیاستگذاری هجدهمین جشنواره صنعت چاپ با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون امور فرهنگی منصوب شدند. به موجب خبری که روز ۳۱ تیر منتشر شد، با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن جوادی به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری هجدهمین جشنواره صنعت چاپ منصوب شد.
همچنین محسن جوادی، معاون امور فرهنگی و رئیس شواری سیاستگذاری هجدهمین جشنواره صنعت چاپ با صدور احکامی جداگانه همایون امیرزاده، احمد ابوالحسنی، محمدحسن فکری، رضا منصوری، جلیل غفاری رهبر، علی طارمیراد، ایرج استاد علینقی، علی مغانی، محمدعلی انصاریپور، مجتبی محمودیان، غلامرضا شجاع، مهدی رحیمی یگانه، بابک عابدین، هوشیار فقیهی، علی محمد اسفندیاری، مسعود فرشیفرید و مهرزاد دانش را به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری هجدهمین جشنواره صنعت چاپ منصوب کرد.
اعلام مهلت ثبتنام سومین نمایشگاه کتب پزشکی- دانشگاهی
آغاز به کار «سومین نمایشگاه کتب تخصصی علوم پزشکی- دانشگاهی» همزمان با بازگشایی دانشگاههای علوم پزشکی فرصت مناسبی برای ناشران علوم پزشکی و دانشگاهی برای تعامل بیشتر با دانشجویان و استادان دانشگاه خواهد بود و مهلت ثبتنام در این رویداد، طبق خبری که این هفته منتشر شد، تا ۱۵ مرداد اعلام شد.
بازگشایی یک کتابخانه در تهران
کتابخانه مرحوم حاج حسین عراقچی واقع در منطقه ۵، همزمان با ایام دهه کرامت و در آستانه فرا رسیدن میلاد امام رضا(ع)، دوشنبه اول مرداد، با حضور مرتضی عراقچی فرزند مرحوم حاج حسین عراقچی، محمدربیع احمدخانی مدیرکل توسعه کتابخانهها و مشارکتها، علی نیکنام انزابی مدیرکل کتابخانههای عمومی استان تهران و تنی چند از مسئولان و کتابداران بازگشایی شد.
این کتابخانه به صورت حق انتفاع به مدت ۱۰ سال به اداره کل کتابخانههای عمومی استان تهران واگذار شده است.
تجلیل از شایستگان تقدیر جایزه کتاب سال
آئین تجلیل از شایستگان تقدیر سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی روز دوشنبه اول مرداد در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار شد.
معرفی نامزدهای جایزه ادبی واو
دبیرخانه چهاردهمین دوره جایزه ادبی واو هم این هفته در اطلاعیهای، هیات داوران این جایزه پس از مطالعه، بررسی و داوری ۸۰ رمان چاپ شده، شش اثر را به عنوان نامزد دریافت عنوان بهترین رمان متفاوت سال معرفی کرد.
معرفی نامزدهای بوکر ۲۰۱۸
اولین خبر بینالمللی گزارش این هفته، معرفی نامزدهای جایزه بوکر ۲۰۱۸ است. با انتشار خبری که سهشنبه ۲ مرداد منتشر شد، با انتشار فهرست اولیه جایزه من بوکر، این رقابت در سال ۲۰۱۸ به صورت رسمی کلید خورد.
در فهرست امسال جایزه من بوکر که دربرگیرنده نام ۱۳ اثر است، ۶ نویسنده از بریتانیا، سه نویسنده از آمریکا، دو نویسنده از ایرلند و دو نویسنده از کانادا جای گرفتهاند.
رسیدن چاک پالانیک به آستانه ورشکستی
چاک پالانیک نویسنده «باشگاه مشتزنی» این هفته در خبری به آسوشیتدپرس گفت شاید مجبور شود خانهاش را بفروشد تا بتواند برای مشکلاتی که در آژانس ادبی او ایجاد شده، راهی پیدا کند. در حالی که یکی از حسابداران آژانس ادبی پالانیک دستگیر شده، این امر فشار زیادی به وی وارد کرده است.
دارین وب، حسابداری است که در ماه می امسال به دلیل استفاده از موقعیت شرکت برای پنهان کردن اختلاسی چند میلیون دلاری دستگیر شد. این کارمند از سال ۲۰۰۱ در آژانس منهتن کار میکرد و رفتار متقلبانه وی از سال ۲۰۱۱ شروع شد.
پالانیک پیشتر درباره ورشکستیاش صحبتهایی کرده بود.
سرمایهگذاری چند میلیون دلاری چین برای حیات کتابفروشیها
سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مردم پکن به طور متوسط هر یک ۱۰ کتاب چاپی در طول سال مطالعه کردند در حالی که سرانه ملی مطالعه کتاب در سطح کشور ۴ کتاب در سال است. یکی از مشکلات کتابفروشیهای چین، نبودن فضای کافی برای ادامه کار آنهاست. برای همین دولت این کشور اقدام به پرداخت سوبسید برای اجازه مکان برای کتابفروشیها میکند تا بتوانند مراکز تجاری فعالی در این زمینه ایجاد کنند.
خبری که در این باره منتشر شد، مربوط به روز سهشنبه ۲ مرداد است و به موجب اطلاعات آن، بسیاری از کتابفروشیهای چین در یک دهه اخیر تعطیل شدهاند و خوانندگان بیشتر به سمت خواندن کتابهای الکترونیک گرایش پیدا کردهاند و مقامات شهر پکن سرمایهگذاری خود را ۲.۸ مرتبه به نسبت سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ افزایش دادهاند تا بتوانند به کتابفروشیها کمک کنند.
