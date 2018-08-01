نمایندگان خواستار اقدام عاجل برای مجازات اخلالگران اقتصادی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ۱۹۰ نماینده در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد جدی با اخلالگران اقتصادی شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

حضرت آیت الله آملی لاریجانی با سلام و احترام

پس از اظهار نظر سخنگوی قوه قضاییه حضرتعالی با صراحت و شجاعت اعلام کردید افرادی که در جریانات اخیر بازار ارز و سکه ایجاد اخلال کردند و موجب به وجود آمدن جو روانی منفی شده اند مصداق افساد فی الارض و طبق قانون به عنوان اخلالگر در نظم اقتصادی محاکمه و مجازات می شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مواضع انقلابی و اسلامی شما تشکر کرده و خواستار اقدام عاجل هستند.