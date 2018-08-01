به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در نشست خبری پیش از بازی فردا پنجشنبه پیکان تهران مقابل سایپا در هفته دوم رقابت های لیگ برتر، در حمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس سازمان لیگ گفت: دقیقا سه ماه پیش با سایپا بازی داشتیم. در آن بازی فرصت های زیادی خراب کردیم. الان شرایط متفاوتی نسبت به آن موقع داریم تا نتیجه بگیریم.

سرمربی پیکان تهران ادامه دارد: توقع زیادی از خودمان داریم تا بتوانیم درهفته های ابتدایی نتایج خوبی بگیریم و جایگاه خوبی را کسب کنیم.

وی در ادامه راجع به حضور علی دایی روی نیمکت سایپا نیز افزود: او شاگرد من بوده و حس خیلی خوبی دارم. امیدوارم بازی خوبی از هر دو تیم ببینیم.

جلالی درباره کیفیت تیم های لیگ برتری در هفته ابتدایی اذعان داشت: هفته های ابتدایی را نمی توان ملاکی برای عملکرد تیم ها دانست و باید شرایط را در ادامه کار سنجید. من فکر می کنم فصل خیلی سختی پیش رو داریم. لیگ را با ۱۶ تیم شروع می کنیم اما بعید می دانم با همین تعداد تیم به پایان برسد. فصل سختی در انتطار تمام تیم هاست.

وی درباره حضور چهار بازیکن خود در تیم فوتبال امید برای رقابت های آسیایی جاکارتا اظهار داشت: به حمید استیلی قول همکاری داده بودم. چهار بازیکن خیلی خوبمان را به تیم امید دادیم تا در کنار آنها باشیم. مطئنا اگر این نفرات با ما بودند حداقل یه نفرشان در ترکیب ما بود. اما به آنها گفتم سر تمرین هم نیایند و با تمام توان در خدمت تیم امید باشند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در هفته اهدای خون هستیم و امیدوارم باطیف وسیعی ازاهداکنندگان خون روبرو شویم.