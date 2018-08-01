جزئیات آمار فروش نفت ایران/ میانگین صادرات، بیش از ۴ماهه نخست ۹۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ایران در چهار ماه نخست امسال (۹۷)، به‌طور میانگین روزانه حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام به مقصد کشورهای آسیایی و اروپایی صادر کرده است. میانگین صادرات نفت‌خام ایران در سال ۹۶، به‌طور میانگین ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار بشکه در روز بوده است.

چین و هند از بزرگ‌ترین مشتریان نفت خام ایران هستند که پس از خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت‌ماه تحت فشارهای این کشور قرار نگرفته و مصمم به ادامه واردات نفت خود از ایران هستند.

خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از دارمندرا پرادان، وزیر نفت و گاز هند به تازگی خبر داد که واردات نفت این کشور از ایران در ماه ژوئن (خرداد - تیر) نسبت به دوره مشابه پارسال نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته است.

کره جنوبی و ژاپن نیز به‌عنوان دیگر مشتریان نفت و میعانات گازی ایران پس از محدودیت‌های ترامپ در پی دریافت مجوز از این کشور برای واردات نفت از ایران هستند.

به نظر می‌رسد بازار نفت توان حذف نفت ایران را ندارد، زیرا بسیاری از پالایشگران بزرگ آسیایی پالایشگاه‌های خود را بر پایه نفت ایران بنا نهادند.