۳۱۱۶ فرصت شغلی در استان البرز ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر شاهمرادی ظهر چهارشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، بابیان اینکه طبق قانون بانکها باید دفترچه شهرکهای صنعتی را بهعنوان وثیقه بپذیرند، اظهار کرد: باید تلاش شود که میزان سرمایهگذاریها در استان افزایش یابد.
وی در ادامه با اشاره به امکانات موجود در شهرکهای صنعتی استان، تأکید کرد: استان البرز رتبه چهارم کشور را در بخش سرمایهگذاری به خود اختصاص داده است و این مهم بر انجام اقدامات ویژه در این راستا تأکید دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت بابیان اینکه سه هزار و ۱۱۶ فرصت شغلی در استان البرز طی سال جاری ایجادشده است، عنوان کرد: این آمار خبر از سهمیه ۱۰.۳ درصدی میدهد. البرز رتبه یک کشوری را در این حوزه به خود اختصاص داده است.
شاهمرادی بیان کرد: استان البرز در حوزه سرمایهگذاری رتبه چهارم کشور با سهم ۲.۷ درصدی را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به جمعیت استان البرز، تصریح کرد: آمار موجود از پیشرفت و توسعه استان در حوزه اشتغال خبر میدهد. این آمار از وزارت صنعت اعلامشده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: بانکها با دریافت کد کاربری اینترنتی نحوه پرداختیهای خود را بهصورت الکترونیکی ثبت کنند.
