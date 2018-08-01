پیام تسلیت مدیر شبکه مستند در پی درگذشت مینو بیگی مستندساز

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسلیم غفوری مدیر شبکه مستند سیما در پیامی درگذشت مینو بیگی مستندساز و پژوهشگر سینمای ایران را به جامعه هنری کشور و خانواده وی تسلیت گفت.
در پیام سیدسلیم غفوری آمده است:
«انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت حزنانگیز بانو مینو بیگی از خانواده بزرگ مستند را به جامعه هنری کشور و خانواده آن هنرمند فرزانه تسلیت می گوییم.
شبکه مستند سیما داغدار نبودِ او و همراه در تألم خانواده، همکاران، دوستان و دوستداران این نازنین ِ فرهیخته است. خداوند او را در بی نهایت کرامتش قرین رحمت فرماید.»
مینو بیگی مستندساز سینمای ایران روز گذشته ۹ مرداد بر اثر سانحه رانندگی دار فانی را وداع گفت، پیکر این هنرمند در کرمانشاه به خاک سپرده شد.»
