۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۴۴

پیام تسلیت مدیر شبکه مستند در پی درگذشت مینو بیگی مستندساز

سیدسلیم غفوری مدیر شبکه مستند سیما در پیامی درگذشت مینو بیگی مستندساز کشور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسلیم غفوری مدیر شبکه مستند سیما در پیامی درگذشت مینو بیگی مستندساز و پژوهشگر سینمای ایران را به جامعه هنری کشور و خانواده وی تسلیت گفت.

در پیام سیدسلیم غفوری آمده است:

«انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت حزن‌انگیز بانو مینو بیگی از خانواده‌ بزرگ مستند را به جامعه هنری کشور و خانواده آن هنرمند فرزانه تسلیت می گوییم.

شبکه مستند سیما داغدار نبودِ او و همراه در تألم خانواده، همکاران، دوستان و دوستداران این نازنین ِ فرهیخته است. خداوند او را در بی نهایت کرامتش قرین رحمت فرماید.»

مینو بیگی مستندساز سینمای ایران روز گذشته ۹ مرداد بر اثر سانحه‌ رانندگی دار فانی را وداع گفت، پیکر این هنرمند در کرمانشاه به خاک سپرده شد.»

عطیه موذن

