کارگرانی که ۷ ماه حقوق نگرفتند/ نماینده مردم وعده خودرافراموش کرد

به گزارش خبرنگارمهر، سومین سفر عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی به کردستان روز پنج شنبه ۱۱ مردادماه امسال انجام شد و بازدید از پروژه های بازآفرینی شهری ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج، محدوده انبار غله، محورتاریخی فرهنگی آغه زمان، گردنه صلوات آباد، راه آهن همدان سنندج، شرکت در جلسه ستاد استانی بازآفرینی شهری و آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهم سطح سقز-مریوان وسنندج- از برنامه های این سفر یک روزه بود.

این سفر هم مانند بسیاری از سفرهای مسئولان کشوری به استان ها حاشیه هایی داشت، نخستین مورد آن به کاروانی برمی گردد که وزیر را تا سر پروژه ها همراهی می کردند، بیش از ۲۵ خودور که بیشتر آنها هم دو نفر سرنشین داشتند، پشت سرهم در خیابان ها و معابر کم عرض سنندج به سمت محل های تعیین شده حرکت کردند.

حرکت این خودروها به ویژه در محلاتی که بیشتر خیابان ها و معابر آن ها خاکی بود گردوخاکی به پا می کرد که به سختی رانندگان جلوی خود را می دیدند و آیا می شود این نوع برخورد را از مسئولان کشوری واستانی که همواره ادعای حقوق شهروندی دارند، قبول کرد.

سال ها است که بازدید مسئولان کشوری مردم را خوشحال نمی کند نه به واسطه وعده هایی که برای اتمام پروژه های نیمه تمام می دهند، بلکه به دلیل نحوه رفتار آنها با مردم، در کلام خود را خدمت گذار معرفی می کنند ولی در رفتار آنچه مشاهده می شود خلاف سخنانشان است.

مسئله دیگری که موجب شد در کار خبرنگاران و عکاسان خبری اخلال ایجاد کند وجود تعداد زیادی عکاس و فیلمبردار نه عکاسان خبری و فیلمبردان و تصویربرداران صداوسیما بلکه عکاسان و تصویربرداران ویژه وزیر، استاندار، مدیرکل راه و شهرسازی و چهار نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی که در این بازدیدها حضور داشتند.

خارج از برنامه های سفر وزیر راه و شهرسازی به استان، دکتر آخوندی با هیئت همراه و مسئولان استانی و تعدادی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی از بخشی از قطعه ۸ کریدور شمال- جنوب در جاده کامیاران بازدید کرد.

طول این قطعه ۷ کیلومتر است که در حال حاضر هم ۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و شامل دو تونل به طول های ۲۳۵ متر و ۷۵۰ متر است.

بعد از بازدید وزیر، جمعی از کارگران این پروژه گرد یکی از نمایندگان مردم شهرستان های سنندج، دیواندره وکامیاران در مجلس شورای اسلامی جمع شدند و از پرداخت نشدن مطالبات و حقوق خود گلایه کردند.

یکی از کارگران با اشاره به اینکه در این بازدید اصلا واقعیت ها بیان نشد، گفت: پیمانکار این پروژه ما را اخراج کرد و بعد از شکایتی که کردیم بار دیگر بکار گرفته شده ایم.

وی عنوان کرد: بهمن ماه سال گذشته تاکنون حقوق ما کارگران این پروژه که ۲۶ نفر هستیم به طور کامل پرداخت نشده است.

یکی دیگر از کارگران بیان کرد: از ساعت هفت صبح تا هفت عصر در این محل بدون اینکه حتی نهار ما را تامین کنند، کار می کنیم و حقوقمان را هم نمی دهند و حال ما در تامین مایحتاج زندگی خود مانده ایم.

سیدمهدی فرشادان، یکی از نمایندگان مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی خطاب به این کارگران گفت: هر کسی برای شما کار نکند مدیون شما است.

وی عنوان کرد: آنچه از دست من به عنوان نماینده برآید دریغ نخواهم کرد و فریاد و دعوای خود را خواهم کرد و مشکلات شما را در جلسه بیان می کنم.

انتظار می رفت این نماینده مردم بعد از شنیدن مشکلات این کارگران، عدم پرداخت حقوق آنها را در جلسه بازآفرینی شهری استان که با حضور وزیر راه در استانداری تشکیل شد، بیان کند ولی این اتفاق نیافتاد.

سید مهدی فرشادان در این جلسه با اشاره به اینکه به استانی که جاده های آن به قتلگاه تبدیل شده و آخرین استان در توسعه راه های روستایی است، خوش آمدید، گفت: برای اینکه جاده های استان از جاده های مرگ خارج و اصلاح شوند نیاز به اعتبارات ویژه دارند.

وی عنوان کرد: وزارت راه وشهرسازی سر ما نمایندگان مردم منت می گذاشتند که اعتبار ۹ میلیاردی جاده های استان را به ۱۸ میلیارد تومان افزایش دادند.

وی با اشاره به اینکه با اعتبارات قطره چکانی جاده های استان اصلاح نمی شود، بیان کرد: تا وزیر حمایت و کمک نکند کاری نمی توان از پیش برد.

این نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از وزیر خواست خروجی این جلسه را با مبلغ مشخصی از اعتبارات در حوزه راه و مسکن کردستان بیان کند.

جلب توجه مسئولان با قرائت غم نامه از سوی نمایندگان مردم در مجلس

وزیر راه و شهرسازی هم در این جلسه گفت: نمایندگان وقتی بخواهند توجه مسولان را جلب کنند غم نامه ای را قرائت و چهره بدی از استان خود نشان می دهند.

عباس آخوندی عنوان کرد: ممکن است افرادی قصد سرمایه گذاری دراستان را داشته باشد ولی اگر انچه آقای فرشادان مطرح کردند را بشنوند قطعا هیچ‌ادم عاقلی برای سرمایه گذاری اقدام نمی کند.

وی خطاب به نمایندگان مردم استان در مجلس بیان کرد: هیچ وقت چهره استان را بد نشان ندهید، کمبودها و موانع را بیان کنید ولی به شیوه صحیح آن.



وی ادامه داد: کردستان استانی سرشار از منابع خدادادی ارزشمند و موقعیت استراتژیکی است و نباید آن را به استان پلشت و زشت تبدیل کرد چراکه این به زیان مردم منطقه است.

فرشادان در پاسخ به وزیر گفت: یک ردیف بودجه برای کریدور شمال –جنوب تعیین کردید، و هر چقدر هم برای آن اعتبار گذاشته شد در استان های دیگر هزینه کردید.