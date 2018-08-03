۱۰ طرح همزمان با هفته دولت در زنجان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسداله درویش امیری در نشست هم اندیشی روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور که به میزبانی زنجان برگزار شد، با تاکید بر اینکه حیات اقتصادی امروز کشور به بازوان بخش خصوصی و فعالین این حوزه وابسته است، افزود: هر مدیری در قوای سه گانه و در بدنه نظام اداری و اجرایی کشور باید شرایط ویژه اقتصادی کشور را درک و به درستی عمل نماید.

وی با اشاره به حمایت های انجام شده از فعالین بخش خصوصی در استان زنجان، یادآور شد: همواره در تقابل بخش خصوصی و مدیران دولتی، حق را به بخش خصوصی داده ایم و در تمامی تصمیمات تلاش شده تا مدیران دولتی در کنار فعالین بخش خصوصی قرار گرفته و یاری‌گر آنها باشند نه در مقابل آنها.

درویش امیری افزود: فعالین اقتصادی بخش خصوصی را سرداران و افسران اقتصاد کشور خواند و گفت: امروز همه کسانی که در بخش خصوصی در راستای تولید و اشتغال کشور فعالیت می کنند سرداران و افسران اقتصاد ایران به ویژه در شرایط تحریم اند.



استاندار زنجان ادامه داد: با رویکردهای حمایتی مدیریت استان از بخش خصوصی، در سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان از مالیات بخش تولیدی تقسیط و ۸۵ میلیارد تومان نیز بخشوده شد و در نتیجه نه تنها هیچ واحد تولیدی در استان زنجان طی سال ۹۶ تعطیل نشد بلکه ۲۹ واحد تعطیل شده نیز به چرخه تولید بازگشتند.

درویش امیری همچنین به دستاوردهای مهم اقتصادی استان در سال های اخیر اشاره و خاطر نشان کرد: رشد بیش از ۵۷ درصدی صادرات، رشد بیش از ۵۰ درصدی درآمدهای گمرک زنجان در سال ۹۶ و افزایش سهم استان از صادرات کشور تنها نمونه هایی از دستاوردهای اقتصادی استان در سال گذشته به شمار می آیند.

استاندار زنجان با اشاره به شرایط اقتصادی امروز در کشور و استان اظهار کرد: با برگزاری جلسات هفتگی رصد مسائل اقتصادی استان، تمامی نیازها و مشکلات اصلی واحدهای تولیدی و صنعتی استان به دقت بررسی و به دولت منعکس می شود و مدیران موظف به پیگیری موضوعات تا رفع نهایی مشکلات بخش تولید و صنعت هستند تا آسیبی به اشتغال این حوزه وارد نشود.

درویش امیری اشتغال کشور را وابسته به تولید، تولید را نیازمند تامین مواد اولیه و خرید مواد اولیه را منوط به تامین منابع ارزی دانست و با تاکید بر مراقبت جدی از تولید و اشتغال تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، تصریح کرد: در مقابل حمایت های بی دریغ دولت از فعالین بخش خصوصی، انتظار می رود واحدهای تولیدی و صنعتی نیز با درک صحیح از شرایط کشور، از منابع ارزی مصوب به نحو صحیح استفاده و اجناس و مواد اولیه ای که با ارز دولتی خریداری و وارد کرده اند در شرایط نوسات قیمت ارز، گران‌تر در اختیار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دیگر قرار ندهند.

وی از افتتاح ۱۳ طرح مهم صنعتی با سرمایه گذاری ۱۸۵۶ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۲۷۸۵ نفر خبر داد و افزود: از این تعداد، ۱۰ طرح به ارزش ۹۷۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۴۷۲ نفر در هفته دولت سال جاری به بهره برداری می رسد.