به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، الهام احمد رئیس هیأت اجرایی شورای دموکراتیک سوریه گفت که این شورا با دولت در مورد تشکیل کمیته‌ های مشترک به توافق رسیده است که مأموریت این کمیته ‌ها بررسی مسائل مربوط به شیوه اداره مناطق شمال سوریه است.

وی مدعی شد که هیچ مخالفتی از طرف دولت در مورد خودمختاری مناطق کردنشین در سوریه ندیده است.

الهام احمد تاکید کرد که پرونده امنیتی در گفتگو با مقامات دولت مطرح نشده است و اینکه سفر هیأتی از این شورا به دمشق به درخواست دولت سوریه بوده است.

وی عنوان کرد که اغلب احزاب کرد سوریه که تحت نظام خود مختار هستند، در گفتگو با دولت سوریه نمایندگانی خواهند داشت.

رئیس هیأت اجرایی شورای دموکراتیک سوریه مدعی شد که «تمرکززدایی» در سوریه راه حل صحیح برای نجات این کشور از بحران است.

وی ادامه داد: موضوع تسلیم مناطق کردنشین در مذاکرات مطرح نشد و بیشتر موضوعات قرار است در دیدارهای آینده مورد بحث و بررسی قرار گیرد که محور اصلی آن خودمختاری مناطق کردنشین و حقوق قومیت ها در سوریه است.