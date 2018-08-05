امیرآبادی: جوانان استقلال تحت تاثیر خریدهای بزرگ تراکتور نباشند

مهدی امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توقف استقلال در فولاد شهر مقابل ذوب آهن اظهار داشت: در مجموع بازی خوبی از دو تیم شاهد بودیم و این یکی از بهترین بازی های هفته دوم بود. بازیکنان جدید استقلال نفرات خوبی هستند و بعد از جا افتادن در ترکیب می توانند تیم را به اوج برسانند. به خصوص روح الله باقری و رضا آذری که آینده درخشانی دارند.

کاپیتان سابق آبی پوشان گفت: هواداران استقلال مدتهاست بابت جدایی بازیکنان بزرگ به خصوص جباروف و تیام نگران هستند. من می خواهم به آنها بگویم از این بازیکنان بزرگتر هم از استقلال رفته اند اما استقلال همیشه استقلال بوده و هست و جای خالی بازیکنان بزرگ همیشه در این تیم توسط بازیکنان جدید پر می شود. مگر تیام قبل از این که به استقلال بیاید چه بود؟ او در این تیم بزرگ شد و این استقلال بود که از تیام یک بازیکن بین المللی ساخت که حالا پیشنهادات زیادی دارد.

امیرآبادی بیان داشت: در این تیم مثل سال گذشته توازن بین سمت راست و چپ بر قرار نبود و باز هم سمت راست خیلی قوی تر بود که البته به خاطر حضور وریا این یک اتفاق طبیعی است. اما باید شفر روی جناح چپ هم کار کند چون با وجود آرمین سهرابیان و میلاد زکی پور این پتانسیل در سمت چپ هم وجود دارد و این دو بازیکن هم می توانندجناح چپ را هم مثل جناح راست خطرناک کنند.

وی در خصوص خریدهای جدید آبی پوشان تصریح کرد: سه خرید خوب باعث می شود تا به زودی این تیم به کورس اضافه شود. البته از دست دادن ۴ امتیاز در دو بازی تاحدودی نگران کننده است اما اضافه شدن نیومایر، تبریزی و همام طارق این تیم را کامل می کند.

پیشکسوت آبی‌ها در خصوص دیدار هفته سوم این تیم مقابل تراکتورسازی گفت: حریف هفته سوم استقلال هم حریف ساده‌ای نیست. آنها هم خریدهای بزرگی کردند و من امیدوارم بازیکنان جوان استقلال تحت تاثیر نامهای بزرگی که در تراکتورسازی حضور دارند قرار نگیرند.