«به خاطر یک آمپول ناقابل» در راه بازبینی جشنواره فیلم کودک اصفهان

داریوش بابائیان تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فیلم «به خاطر یک آمپول ناقابل» به کارگردانی علیرضا محمودزاده گفت: فیلمبرداری این اثر سینمایی با موضوع کودک و نوجوان به پایان رسیده است و به زودی تدوین آن نیز تمام می شود.

وی بیان کرد: حامد رضی صداگذاری پروژه را برعهده دارد و پیام عرب زاده طراحی جلوه های ویژه را انجام می دهد.

این تهیه کننده سینما توضیح داد: علی منصوری قرار است به زودی ساخت موسیقی را آغاز کند تا «به خاطر یک آمپول ناقابل» برای حضور در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان آماده شود.

بابائیان در پایان گفت: طی روزهای آینده این پروژه برای بازبینی به دبیرخانه جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان ارسال می شود.

علی صادقی، رضا شفیعی جم، هوشنگ حریرچیان، حدیث فولادوند، نسیم فطرت، شهرام قائدی، شادی محمدپور، سارا روستاپور، ندا رضوی، علی رفیعی، عبدالرضا شاه سنایی، عبدالله موقری، مسعود غزنچای، محسن توکلی، سوگل گلشن، اعظم شیروانیان، و هنرمندان جوان ژیار محمدزاده، پارسیا شکوری و نوید میرزایی بازیگران این پروژه هستند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: خانواده آمپول چی که تولیدکننده آمپول هستند با وحشت فرزندانشان از آمپول مواجه می شوند ولی درنهایت ورزش فوتبال و انتخاب برای رده‌های قهرمانی به کمک فرزندانشان می‌آید.