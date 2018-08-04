به گزارش خبرنگار مهر، از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور تیم پارس جنوبی شنبه‌شب میزبان تیم ملوان بندرگز بود که در پایان به پیروزی مقابل حریف خود دست یافت.

دو تیم در یک نبرد سخت و پایاپای در پایان سه وقت قانونی این مسابقه به نتیجه تساوی سه بر سه دست یافتند تا بازی به وقت اضافه کشیده شود و تیم پارس جنوبی موفق شد در ثانیه‌های پایانی گل برتری خود را به ثمر برساند.

برای پارس جنوبی در این مسابقه محمد احمدزاده دو گل و علی میرشکاری و محمد مرادی هر نفر یک گل به ثمر رساندند و برای ملوان بندگز نیز محمد احمدزاده دو بار و حسین عبدالهی یک گل به ثمر رساندند.

پارس جنوبی با کسب امتیازان این مسابقه با ۲۹ امتیاز صدرنشینی خود را تداوم بخشید و ملوان بندرگز نیز با ۱۳ امتیاز در رده ششم جدول لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور قرار گرفت.

قضاوت این مسابقه حساس را علی زارعی به همراه کمک‌های خود محمد سلطانی، علی رسولی و محمد رهبرفام بر عهده داشت. پس از گل پایانی تیم پارس جنوبی، اعضای تیم ملوان بندرگز به شدت به عملکرد داور اعتراض کردند.

هفته‌های آینده بهتر می‌شویم

سرمربی تیم فوتبال ساحلی پارس جنوبی در پایان این مسابقه اظهار داشت: امروز بازی خوبی را از بازیکنانمان شاهد نبودیم و شاید بتوان دوری دو هفته‌ای از مسابقات را دلیل این نوع بازی عنوان کرد.

مسلم مسیگر ادامه داد: تیم ما در نیمه اول خوب نبود و بازی برای ما به خوبی پیش نرفت و متاسفانه دو گل را در این نیمه دریافت کردیم و امیدواریم در بازی‌های بعدی بتوانیم بهتر کار کنیم.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به شرایط ایده‌ال باید چند هفته بگذرد، اضافه کرد:‌ در تلاش هستیم تا نقاط ضعف تیم خود را برطرف کنیم و شرایط را بهتر از امروز کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ساحلی پارس جنوبی در مورد عملکرد تیم داوری این مسابقه نیز بیان داشت: هر چند در برخی از مسابقات از طرف داوری متضرر شدیم ولی سعی می‌کنیم که اظهار نظری در مورد داوری نداشته باشیم.

مسیگر در مورد اعتراض تیم حریف به گل ثانیه‌های پایانی تیم پارس جنوبی نیز خاطرنشان کرد: گل ما در زمان قانونی به ثمر رسید و اعتراض حریف به این موضوع بی‌مورد بود.

وی با بیان اینکه هفته آینده فینال زودرسی را در مقابل تیم شایسته مقاومت گلسا پوش یزد خواهیم داشت، افزود: همه تلاش خود را برای کسب بهترین نتیجه به کار خواهیم گرفت.

کناره‌گیری سرمربی ملوان

سرمربی تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرگز نیز در پایان مسابقه اظهار داشت: در این مسابقه تیم ما با شایستگی بازی کرد و متاسفانه گل برتری پارس جنوبی در خارج از وقت قانونی مسابقه به ثمر رسید.

مهدی تبیانیان با اشاره به اینکه تیم پارس جنوبی از بهترین‌ تیم‌های ایران و آسیا و جهان است، ادامه داد: تیم ملوان بندرگز در این مسابقه بر اثر اشتباه داوری گل چهارم را دریافت کرد و شکست خورد.

وی با اشاره به اینکه روی نقاط ضعف و قوت پارس جنوبی کار کرده بودیم، خاطرنشان کرد: در حالی که با دو گل از حریف خود جلو بودیم، از روی غافل‌گیری و روی اشتباه داوری دو گل را دریافت کردیم.

سرمربی تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرگز با بیان اینکه سطح داوری این مسابقات بسیار ضعیف است افزود: امروز در حالی گلی را دریافت کردیم که ناظر بازی پایان وقت را اعلام کرده بود ولی داور گل را پذیرفت.

تبیانیان بر لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی برای داوران تاکید کرد و گفت: احتمالا به خاطر اعتراض‌هایمان جریمه و محروم می‌شویم و بنده از هم‌اکنون استعفای خودم را از سرمربی‌گیری در لیگ برتر فوتبال ساحلی اعلام می کنم.

در هفته سیزدهم این مسابقات، تیم پارس جنوبی برابر مقاومت گلساپوش یزد مسابقه می‌دهد و ملوان بندر گز میزبان شهرداری بندرعباس خواهد بود.